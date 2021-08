Bittere Pillen, die lustig machen - Der Auftritt von Johann König in Immenstadt

Johann König kommt mit dem Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ in Immenstadt gut an. Bei seinem beißenden Sarkasmus kommt keiner ungeschoren davon.

26.08.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Hinterhältig spinnt Johann König seine Fäden durch das Dickicht des Alltags. Er lauert geduldig, bis sich scheinbar Beiläufiges darin verfängt. Dann schlägt er blitzschnell zu. Und ganz genüsslich setzt er die Giftspritze an, um mit beißendem Sarkasmus die bittere Realität freizulegen. Dabei kommt keiner ungeschoren davon. Weder seine Frau, noch seine drei Kinder. Noch seine Haustiere. Wie die wetterfühlige Katze namens Hektopascal. Und der Borderline Colly aus Rumänien. Er heißt Rectus. Weil er von hinten genauso aussieht wie von vorne.

Albert Seitz, Veranstalter des Immenstädter Sommers, freute sich, dass der dritte coronabedingte Verlegungstermin dieser ausverkauften Vorstellung, die ursprünglich in der Memminger Stadthalle geplant war, nun im überdachten Immenstädter Klostergarten stattfinden konnte. In dieser „architektonisch ausgeklügelten Plastikstuhlarena“, wie Johann König die Location hämisch bezeichnete. In seinem Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ hält der Kabarettist aus Köln, was er verspricht. Sein Humor: so schwarz wie die Nacht. Und weil das Leben bekanntermaßen halt kein Ponyhof ist, gab es reichlich bittere Pillen zu verdauen. Genau das erwartet sein Publikum von ihm.

Johann König in Immenstadt: Auftritt mit dem Programm "Jubel, Trubel, Heiserkeit"

König verspricht, bei seinem Auftritt Herdenimmunität in nur vier Stunden. Denn unter das Immenstädter Publikum seien zehn Coronainfizierte eingeschleust worden. Und: „Karl Lauterbach überwacht die Veranstaltung“. Man könne ihn nachher sogar Backstage treffen und sich alle zwei Minuten Fieber messen lassen.

Kinder würden heutzutage vollkommen verweichlicht, stellt König fest. „Da wird viel Wert gelegt auf Sicherheit und Ernährung. „. Seinen Eltern sei das scheißegal gewesen, sagt er und erzählt von stundenlangen Urlaubsfahrten im Auto: Auf der Rückbank vertilgen er und sein Bruder unangeschnallt massenweise Zuckerzeug. Der Vater raucht und trinkt Bier. Die Mutter blättert in der Straßenkarte mit Schnapspralinen auf dem Schoß.

Johann König in Immenstadt über die Verweichlichung der Kinder

Weil man heute den Kindern jegliche Hindernisse aus dem Weg räumt, „wird ihre seelische Muskulatur viel zu wenig beansprucht“. Das fängt schon an bei der Geburt mit einem Kaiserschnitt ohne medizinische Notwendigkeit. Außerdem es gibt immer mehr Einzelkinder. Am schlimmsten ist eine Kombination aus beidem: Diese naseweisen „Einzelschnitt Kaiserkinder“, äh, „Kaiserschnitt Einzelkinder“, die nicht als „Einzelkind“ sondern „Alleinerbe“ bezeichnet werden möchten. König hat noch mehr Beispiele für Verweichlichung. Da redet er sich in Rage und könnte „ungespitzt aus der Hose fallen“.

Doch Yoga fördert Königs innere Gleichgültigkeit. Der „abgespreizte Eichelhäher“ ist seine Lieblingsposition. Und es gibt eine Einlage mit dem Hula-Hoop-Reifen, denn König hat „grad richtig Benzin im Tank“.

„Kleine Gedichte“ hat er mitgebracht, an denen die Tierschützer gewiss keine Freude hätten und ein Lockdown-Lied vom Kochen, Backen, Braten. „Lasst euch nicht auseinandertreiben“ ruft er ins Publikum. „Ich backe euch alle in Grund und Boden“.

