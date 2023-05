Jury prüft Oberstdorf auf Nachhaltigkeit

Gemeinde steht bei Bundeswettbewerb für Tourismusdestinationen im Finale. Jetzt machte sich eine Gruppe von Experten ein Bild des Ortes. Wie der Besuch ablief.

22.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Erstmals hat sich Tourismus Oberstdorf beim Bundeswettbewerb Nachhaltige Tourismusdestinationen in Deutschland beworben und gehört als südlichste Gemeinde Deutschlands neben Bremerhaven und Mecklenburg-Vorpommern, zu den Finalisten in der Kategorie „Starter“. Jetzt machten sich die Juroren des Wettbewerbs laut einer Pressemitteilung ein Bild von Oberstdorf.

„Der Einzug ins Finale im Bundeswettbewerb Nachhaltige Tourismusdestinationen in Deutschland ist für Oberstdorf ein großer Meilenstein“, erklärt Tourismusdirektor Frank Jost. „Es zeigt uns, dass wir mit unserer Strategie und den Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind.“ Im Fokus standen beim Besuch der Jury die Themen Regionalität, kulturbewusstes Denken, betriebliche Nachhaltigkeitsausrichtung, Motivation der Gastgeber, Energie- und Klimabeirat, Mobilität und Besucherlenkung und naturnahe Projekte im einzigartigen Naturraum.

Eindrücke von regionalen Produkten gesammelt

Bereits vor dem Besuch in Oberstdorf konnte die Jury gemeinsam mit der Allgäu GmbH, einer der Finalisten in der Kategorie „Fortgeschritten“, erste Eindrücke zum Schwerpunkt „Regionale Produkte“ im Allgäu sammeln.

Im Anschluss an die Vorstellung der Schlüsselthemen ging es in Oberstdorf mit dem Elektrobus ins Nordic Zentrum Oberstdorf. Hier lag der Fokus auf dem Schwerpunktthema „Tourismus übergreifende Zusammenarbeit und Kooperation zum Thema Nachhaltigkeit“. Florian Speigl, kaufmännischer Leiter der Kurbetriebe Oberstdorf, Sportstätten und OTG, gab der Jury einen theoretischen und praktischen Einblick in die ganzjährige nachhaltige Ausrichtung der Sportanlage. Petra Genster, stellvertretende. Tourismusdirektorin von Oberstdorf, erklärte: „Heute ist das Nordic Zentrum ganzjährig eine Anlaufstelle für den Breiten- und Spitzensport sowie rund um das Thema Nachhaltigkeit.“ Gemeinsam mit den Partnern würden Naturbewusstseins- und Sportangebote im Zentrum kontinuierlich weiterentwickelt. Denn nur gemeinsam könne es gelingen, die Anlage als Bewegungs- und Wissensort auch in Zukunft aktiv zu nutzen.“

Abschlussveranstaltung am Christlessee

Zum Abschluss wurden die Jurorinnen am zukünftigen „ming Plätzle“ Christlesseee mit Alphornbläsern begrüßt und von Tourismuschef rund um die Themen Trinkwasser und Wasserschutzgebiet informiert.

Preisverleihung in Berlin

Der Bundeswettbewerb Nachhaltige Tourismusdestinationen in Deutschland wird vom Bundesumweltministerium, Bundesamt für Naturschutz (BfN) und dem Deutscher Tourismusverband im Jahr 2023 zum dritten Mal durchgeführt. Die Jurorinnen und Juroren kommen aus der Tourismusbranche, Wissenschaft, Mobilität, von Verbänden und Ministerien. Am 21. Juni findet die Preisverleihung im Bundesumweltministerium in Berlin statt.

