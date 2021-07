Kabarett in Immenstadt: Wo Heinrich del Core "Glück g'habt" hat

Heinrich del Core erzählt in seinem neuen Programm „Glück g’habt“ Geschichten, die er selbst erlebt hat.Was die Besucher beim „Immenstädter Sommer“ erwartet.

25.07.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Geschichten, die das Leben schreibt, können bisweilen sehr lustig sein. Das zeigt der Kabarettist Heinrich del Core in seinem neuen Programm „Glück g’habt“. Beim „Immenstädter Sommer“ tritt der Deutsch-Italiener am kommenden Donnerstag, 29. Juli, im überdachten Immenstädter Klostergarten auf.

Der gelernte Zahntechniker (60), gebürtig aus Rottweil, agierte früher auch unter dem Namen Heini Öxle. Für seine Programme hat er schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten, so zum Beispiel 2020 den Ehrenpreis beim „Comedy-Festival“ der Stadt Freudenstadt oder 2018 den Ehrenpreis der Stadt Bocholt beim NRW-Kleinkunstpreis „Bocholter Pepperoni“. Mit del Core sprach Veronika Krull.

Heinrich del Core, Heini Öxle – beides Künstlernamen?

Heinrich del Core: Heinrich del Core ist mein richtiger Name. Heini Öxle entstand aus einer Laune heraus. Am Anfang habe ich Kabarett ja nur nebenberuflich gemacht, es war ein Hobby. Aber seitdem ich es hauptberuflich mache, trete ich unter meinem wirklichen Namen auf.

Ihr Programm heißt „Glück g’habt“. Im Sinne von „Schwein gehabt“?

Lesen Sie auch

Immenstädter Sommer Kabarett in Immenstadt: „Bewerbungsgespräche“ an der Himmelstür

del Core: Richtig.

Ihr Vater stammt aus Italien, Sie wurden in Rottweil geboren. Welche Eigenschaften hat denn so ein Italo-Schwabe? Italienisches Temperament und schwäbische Gelassenheit?

del Core: Genau. Es ist eine Mischung halb und halb. Ich liebe das Leben vom Italienischen her, ich liebe die Sonne, und die Italiener sind nie so stressig unterwegs. Ich liebe beides. Meine Mutter ist aus Rottweil, mein Vater kam 1959 nach Deutschland und hat Arbeit gesucht. Dann ist er hier hängengeblieben. Er wollte nie wieder zurück, viele seiner Freunde sind inzwischen gestorben. Und dem Schwaben ist zum Beispiel die Sauberkeit wichtig, Stichwort Kehrwoche. Aber das macht meine Frau.

Welcher Art ist Ihr Humor? Verbal, nonverbal, situationskomisch? Wie sieht’s mit der Gürtellinie aus?

del Core: Bei mir ist es viel Situationskomik, weil ich die Geschichten erzähle, die ich erlebt habe. Da ist keine Geschichte erfunden, ich mache auch kein politisches Kabarett. Die Gürtellinie unterschreite ich so gut wie gar nicht und wenn, dann nehmen es mir die Leute nicht übel. Der Klassiker: die Erlebnisse mit dem Dusch-WC bei Freunden, also so eine vollautomatische Toilette. Das ist einfach so passiert. Doch, ich darf das sagen, für die Leute ist das okay. Ich bringe das auch immer charmant rüber.

Welche Themen kommen zur Sprache?

del Core: Das, was ich privat erlebe. Ich gehe zum Beispiel mit meiner Frau essen, Pizza essen, meine Frau will aber immer nur die Hälfte. Das ist aber schwierig bei Spaghetti mit Meeresfrüchten. So etwas kennt eigentlich jedes Ehepaar. Das ist eine große Bandbreite von privat bis öffentlich. Im neuen Programm gibt es eine wahnsinnige Story. Wir waren mit unseren drei Kindern, die sind alle groß, in Mexiko in einem Strandhaus. Da wurden wir im Schlaf überfallen, mein mittlerer Sohn hat den Einbrecher bekämpft, zum Schluss haben wir ihn mit Handtüchern gefesselt. Das ist spannend, es gibt aber auch lustige Sequenzen. Ich liege im Bett, unter einem Moskitonetz, und mein Sohn ruft: „Papa, hier ist ein Einbrecher.“ Ich bin sofort auf und verfange mich prompt in dem Netz. Die Leute schmunzeln und lachen und sind gleichzeitig ganz gespannt.

Kabarett: Heinrich del Core tritt am Donnerstag, 29. Juli, um 20 Uhr im überdachten Immenstädter Klostergarten auf. Karten gibt’s im Gasthof Drei König in Immenstadt, Telefon 08323/8628, im Internet unter www.immenstaedter-sommer.de oder im Medienshop des Allgäuer Anzeigeblatts in Immenstadt, Telefon 08323/802-150..

Das Programm des Immenstädter Sommers im Internet.

Lesen Sie auch das Interview mit dem Kabarettisten Wolfgang Krebs: "Bewerbungsgespräche an der Himmelstür".

Lesen Sie auch, wie der Auftritt von Wolfgang Krebs beim Immenstädter Sommer war.