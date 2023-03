Das ist beim Käsefestival in Oberstdorf dieses Jahr geboten

Das Internationale Käsefestival kommt 2023 zurück nach Oberstdorf. Hier finden Sie Infos zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen, Programm und Zeitplan.

08.03.2023 | Stand: 12:11 Uhr

Das Käsefestival in Oberstdorf läuft 2023 vom Freitag, 17., bis Samstag, 19. März. Die Veranstaltung findet in jährlichem Wechsel mit der Gemeinde Sand in Taufers in Südtirol statt - und 2023 ist Oberstdorf wieder an der Reihe.

In diesem Artikel finden Sie Antworten auf folgende Fragen:

Wie sind die Öffnungszeiten beim Käsefestival 2023 in Oberstdorf?

Wo findet das Käsefestival in Oberstdorf 2023 statt?

Kostet das Käsefestival in Oberstdorf 2023 Eintritt?

Was ist beim Internationalen Käsefestival 2023 in Oberstdorf geboten und wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Wann ist die Wein- und Käseverkostung und was kostet sie?

Wie sind die Öffnungszeiten beim Käsefestival in Oberstdorf 2023?

Das Festival beginnt in diesem Jahr am 17. März und endet am 19. März. Die Öffnungszeiten sind nach Auskunft der Oberstdorfer Tourismus GmbH an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Wo findet das Internationale Käsefestival 2023 statt?

Die Adresse lautet: Oberstdorf Haus, Prinzregenten-Platz 1.

Kostet das Käsefestival in Oberstdorf Eintritt?

Nein, der Eintritt zum Festival ist kostenlos. Lediglich der Eintritt zur Wein- und Käseverkostung kostet pro Person 7 Euro.

Was ist los beim Käsefestival und wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher tummelten sich nach Veranstalterangaben in den vergangenen Jahren beim Käsefestival in Oberstdorf. Rund 40 Aussteller aus verschiedenen europäischen Ländern präsentieren ihre Waren.

So sieht der Zeitplan beim Käsefestival in Oberstdorf 2023 am Freitag, 17. März, aus:

10-18 Uhr: Internationaler Käsemarkt, Saal Nebelhorn

12.45 Uhr: Offizielle Eröffnung durch Staatsministerin Michaela Kaniber, Mitglied des Bayerischen Landtags, mit Alphornbläsern und „Combo 4“, Saal Nebelhorn

15 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit dem Trio "Querbeet", Saal Nebelhorn

15.30 Uhr: 66. Bergkäseprämierung, Vergabe der Preise und Urkunden durch die Bayerische Milchprinzessin Philomena Mögele, Saal Breitachklamm

10-18 Uhr: Internationaler Käsemarkt im Saal Nebelhorn

11 Uhr: Frühschoppen mit den "Alpenspitzbuaba" im Saal Nebelhorn

12 und 14 Uhr: Wein- und Käseverkostung "Welcher Wein passt zu welchem Käse?“ mit Käsefachmann Dr. Richard Ellner und dem Weinexperten Christoph Blees im Saal Breitachklamm

14 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit den "Rubihorn Musikanten" im Saal Nebelhorn

16 Uhr: Brauchtumsnachmittag mit dem Trachtenverein Oberstdorf und Oberst-Derfler-Fehla im Saal Nebelhorn

Das Programm für Sonntag, 19. März:

10-18 Uhr: Internationaler Käsemarkt im Saal Nebelhorn

11 Uhr: Konzert der Blasmusik mit der Musikkapelle Oberstdorf im Saal Nebelhorn

12.30 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit "Bloß zu 3." im Foyer

14 Uhr: Schaukochen mit Christine Dornach von der Alpe Dornach im Saal Nebelhorn

16 Uhr: Konzert der Blasmusik mit der Musikkapelle Schöllang im Saal Nebelhorn

Den gesamten Zeitplan samt Kinderprogramm finden Sie hier.

Wann ist die Wein- und Käseverkostung und was kostet sie?

Heuer gibt es zwei Termine für die Wein- und Käseverkostung beim Käsefestival in Oberstdorf. Der erste ist am Samstag,18.3.2023, um 12 Uhr, der zweite Termin ist am Samstag, 18.3.2023, um 14 Uhr. Käsefachman Dr. Richard Ellner Weinexperte Christoph Blees geben Einblicke in die breit gefächerte Wein- und Käsewelt und informieren über stimmige Wein- und Käsekombinationen.Der Eintritt pro Person kostet 7 Euro. Karten für die Wein- und Käseverkostung gibt es in der der Veranstaltungsabteilung Tourismus Oberstdorf im Oberstdorf Haus oder telefonisch unter 08322 / 7004006.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Oberstdorf

Weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.