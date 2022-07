Kameras erfassen in Sonthofen Parkplätze

Künftig zählen Kameras die freien Plätze an den Parkplätzen P2 und P4 in Sonthofen. Auch Starzlachklamm ist betroffen.

Die Stadt Sonthofen kann künftig erfassen, wie viele Autos gerade auf den beiden Parkplätze südlich der Fußgängerzone stehen. Auf den Parkplätzen P2 und P4 in der Nähe von Polizei und Kirche werden Kameras installiert, teilt die Stadtverwaltung mit.

Finanziert werden sie mit Mitteln des Förderprogramms „Tourismus in Bayern – fit für die Zukunft“, das Maßnahmen zur Verkehrsregelung in touristischen Gebieten unterstützt. Die Kosten für die Kameras in Hohe von rund 30.000 Euro werden nach Angaben der Stadtverwaltung zu drei Vierteln vom Freistaat übernommen.

Sonthofen: Parkplatzüberwachung der Starzlachklamm

Sonthofen schafft mithilfe des Programms auch eine Parkplatzüberwachung der Starzlachklamm an. Besucher sollen dort noch in diesem Jahr mit einem Ampelsystem angezeigt bekommen, ob an dem Ausflugsziel noch Parkplätze frei sind, schildert Sonthofens Baureferatsleiter Dr. Johannes Haberstock-Buhl.

Für die Parkplätze der Innenstadt ist laut Haberstock-Buhl kein Anzeigesystem geplant. „Es gibt vor Ort keine geeigneten Standorte“, erklärt der Baureferatsleiter. Wünschenswert sei richtiges Parkleitsystem. Doch das sei zu aufwändig und könne mit dem Sonderprogramm der Staatsregierung nicht finanziert werden, so Haberstock-Buhl.

