Kabarettist Martin Frank eröffnet mit einem Openair den „Immenstädter Sommer“. Wie der Niederbayer zur Bühne kam und warum er dort ein aufgeklebtes Herz trägt.

Von Markus Noichl

22.06.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Niederbayern – eine wahre Brutstätte für Kabarettisten. Von dort, genauer Passau, stammt Martin Frank, der am Freitag, 25. Juni, 20 Uhr, den „Immenstädter Sommer“ wiederbelebt: Open Air im Klostergarten, zu diesem Anlass erstmals überdacht. Bei sehr schlechtem Wetter geht es in den Hofgarten. Markus Noichl sprach mit dem 28-Jährigen (der natürlich im gepflegten niederbayerischen Dialekt antwortete, was sich aber schriftlich schlecht wiedergeben lässt, bis auf eine kleine Ausnahme).