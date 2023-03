Arbeiten im Untergrund: Wie ein "Düsenjet" unsere Kanäle sauber macht

Das „Maurer Kanalteam“ aus Bad Hindelang sorgt dafür, dass die Kanäle frei werden. Welche Aufgaben anfallen und welche speziellen Geräte zum Einsatz kommen.

12.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Man sieht sie oft auf den Straßen mit ihren großen Fahrzeugen und den vielen Pylonen zur Absperrung – so wie in dieser Woche auf der B19 zwischen Sonthofen und Fischen. Doch was machen die Arbeiter in ihren orangen und neongelben Overalls dort überhaupt?

„Unsere Arbeit wird erst wahrgenommen, wenn etwas nicht funktioniert“, sagt Maximilian Brutscher, Geschäftsführer der gleichnamigen Firmengruppe aus Oberstdorf, die 2021 das Unternehmen „Maurer Kanalteam“ aus Bad Hindelang übernommen und so sein Leistungsspektrum erweitert hat. Und diese Arbeit erstreckt sich von Kanal- und Rohrreinigung, Spülung, Druckproben über Filmen, Kehren und Entsorgung bis hin zur Öl- und Fettabscheiderreinigung.

(Lesen Sie auch: Das Ende einer Ära: Voith verkauft seine letzten Flächen in Sonthofen)

An der B19 in Fischen wurde das Team aus 13 Mitarbeiter vom Staatlichen Bauamt in Kempten beauftragt, die Abwasserkanäle unter der Bundesstraße zu reinigen und auf Schäden zu überprüfen. Meistens erhält das Team auch Pläne über das Kanalnetz, sagt Brutscher. „Doch es kommt öfter vor, dass die Pläne unvollständig oder veraltet sind.“ Dann müsse zusätzlich vermessen werden.

Kanalarbeiten in Oberallgäu: eine "Never Ending Story"

Um das tun zu können, benötigen die Arbeiter spezielle Geräte, sagt Brutscher – unter anderem einen kombinierten Saug- und Spülwagen mit Wasserrückgewinnung. Ein Schlauch wird entgegen der Fließrichtung des Wassers in das Kanalsystem eingeführt. „Vorne ist ein bestimmter Aufsatz mit Düsen drauf“, sagt Frank Ott. Er bedient die Schläuche sowie den Wagen und sorgt dafür, dass der Kanal wieder sauber wird. „Ähnlich wie ein Düsenjet bewegt sich der Schlauch nach vorne und löst dabei Dreck, Schlamm und Kies.“

Ist der Weg doch einmal blockiert, muss Ott entweder auf andere Aufsätze oder gar auf eine Fräse zurückgreifen – etwa, wenn sich Wurzeln im Kanal ausgebreitet haben. „In der Regel kommen wir aber ohne Probleme durch“, sagt Ott. In den Jahren sind ihm schon allerlei Gegenstände in den Abwasserkanälen untergekommen. „Ich habe sogar schon mal eine alte Kloschüssel rausgezogen.“ Bei privaten Haushalten komme es ab und zu vor, dass bei Bauarbeiten Beton im Abwasser landet und Leitungen verstopft.

Nachdem der Kanal gereinigt ist, wird dieses kleine Fahrzeug in den Schacht hinuntergelassen. Mithilfe der Kamera (rechts) suchen die Mitarbeiter dann nach Rissen oder Schäden an den Röhren. Bild: Luke Maguire

Sind die Kanäle gereinigt, kommt ein spezielles Fahrzeug mit integrierter Kamera zum Einsatz. Per Fernsteuerung fährt Marcus Friedrich mit dem kleinen „Auto“ durch das Kanalsystem und dokumentiert, wo unterirdische Zuläufe und Abzweigungen sind. Zudem kontrolliert er, ob im Lauf der Jahre Schäden oder Risse an den unterirdischen Röhren entstanden sind. Diese werden anschließend ebenfalls dokumentiert und an die Vermessungsunternehmen beziehungsweise die zuständigen Behörden weitergeleitet. „Solche Sanierungsarbeiten fallen nicht in unsere Zuständigkeit“, sagt Brutscher. Nur im kleinen Rahmen – meist bei privaten Haushalten – behebt das Maurer Kanalteam Schäden selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Firmen.

Für die Mitarbeiter ist es ein nie endender Job, sagt Brutscher. „Ist eine Leitung wieder frei, streikt schon die nächste.“ Das Team betreut viele Privathaushalte und Hotels, ist aber auch oft für Kommunen oder den Landkreis im Einsatz. „Mit dem Abwasserverband Obere Iller haben wir zum Beispiel Jahresverträge“, sagt Brutscher. Beauftragt werden seine Mitarbeiter auch häufig, wenn der Bauhof einer Gemeinde Schäden oder Verstopfungen bei der Kontrolle der Schächte feststellt.

Lesen Sie auch: Mit diesem besonderen Anreiz lockt eine Allgäuer Baufirma neuen Nachwuchs