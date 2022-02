Karina Konrad bleibt Bürgermeisterin in Jungholz

Bürgermeisterin von Jungholz bleibt weiterhin Karina Konrad. Bei der Wahl ohne Gegenkandidaten lag die Wahlbeteiligung bei 76 Prozent.

28.02.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im österreichischen Jungholz ist die amtierende Rathauschefin Karin Konrad wiedergewählt worden. 151 der 194 abgegebenen Stimmen entfielen auf Konrad, 43 Stimmen waren ungültig. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Wahlbeteiligung von 76 Prozent“, sagte Konrad unserer Redaktion.

Bürgermeisterin Konrad: Breitbandausbau in Langenschwand vorantreiben

Mit dem Votum fühlt sie sich in ihrer Arbeit bestätigt. Den Breitbandausbau in Langenschwand sowie die Themen Nachhaltigkeit und Ökologie will sie vorantreiben. „Dort haben wir schon viel getan und wir werden auch in Zukunft weitere Maßnahmen einleiten“, sagt sie. Etwa bei der Förderungsaktion „raus aus Öl und Gas“ will die Gemeinde den Umstieg von einer fossil betriebenen Raumheizung auf ein nachhaltiges Heizungssystem erleichtern. „Doch auch den Tourismus müssen wir weiter stärken und schauen, wie wir am besten mit der Pandemie umgehen“, sagt Konrad.

Lesen Sie auch: Diese Reise-Regeln gelten jetzt bei einem Tagesausflug nach Österreich