Karriereende wider Willen: Wie der Körper Ski-Star Philipp Schmid zum Rücktritt zwang

Zum Wohl der Gesundheit trat Ski-Rennfahrer Philipp Schmid 2018 zurück. Heute führt der 35-Jährige ein ruhiges Leben als junger Vater in Neu-Ulm.

Sein letztes Rennen fuhr Philipp Schmid bei den Zoll-Meisterschaften 2018. Doch als Abschied vom Leistungssport ist ihm sein letzter Weltcup in Erinnerung. Mit dem Slalom in Kranjska Gora schließt sich ein Kreis. Denn auf der Rennstrecke, auf der er 2009 sein Weltcup-Debüt feierte, beendete er neun Jahre später seine Karriere. Als er am 4. März 2018 an den Start ging, hatte der Athlet vom SC Oberstaufen seine Entscheidung noch nicht getroffen. Es waren viele Gedanken, die ihm im Kopf kreisten, erinnert sich der 35-Jährige.

Letztlich waren es zwei Faktoren, die den Ausschlag gaben. Zum einen habe ihm sein Körper die entsprechenden Signale gesendet, er selbst war zudem mit seinen Leistungen nicht mehr zufrieden. „Wenn man bei jedem Rennen mit Schmerzen im Knie an den Start geht, ist es unmöglich, die volle Leistung abzurufen“, sagt der gebürtige Lindenberger.

Schmid: "Rechtzeitig den Absprung geschafft"

Schmid sagt, dass er „gerne weitergemacht hätte“, und immer mit einem Auge auf die nächste WM und die nächsten Olympischen Spiele geschielt hat. Doch als Tennisspielender und radelnder Hobbysportler, dem es körperlich heute „sehr gut“ geht, hat er rückblickend „rechtzeitig den Absprung geschafft“. Im ersten Winter danach kam in ihm zwar der Gedanke, wie es hätte sein können – bereut hat er seine Entscheidung aber nie.

Heute lebt der 35-jährige Philipp Schmid bei Neu-Ulm.

„Nur mitfahren und dafür meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, lohnt sich nicht. Es gibt ein Leben nach dem Sport“, betont er. Beruflich ist der 35-Jährige beim Zoll geblieben, naheliegend, da er seinerzeit bereits 14 Jahre dabei war. Eine Trainertätigkeit „stand ständig im Raum“, räumt Schmid ein, dennoch entschied er sich dagegen. „Mir liegt der Skisport sehr am Herzen, aber ich wollte nicht mehr so viel reisen“, sagt der 35-Jährige. Im Rahmen von DSV-Nachwuchscamps gibt er sein Wissen allerdings trotzdem an die Jugend weiter. Die Camps sind als Input für Jugendliche gedacht, die bereits in der U 12 ihrer Heimatvereine trainieren. Privat hat Philipp Schmid „der Liebe wegen“ das Allgäu verlassen.

Im Winter nur selten auf Skiern

Mit seiner Frau Patrizia und Sohn Matteo, der Anfang März zur Welt kam, wohnt der 35-Jährige in Illerberg, einem Gemeindeteil der Stadt Vöhringen im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm. Da seine Eltern in Sonthofen wohnen und sein Bruder in Durach lebt, ist der Bergliebhaber allerdings häufig im Allgäu. Nur skigefahren ist er heuer coronabedingt fast nie, vermisst er doch gerade den Spaß auf der Piste und die schnelle Fahrt durch die Tore aus seiner aktiven Zeit am meisten.

Beim Rückblick auf seine aktive Zeit kommen dem sympathischen Allgäuer „viele Highlights“ – die schönsten Momente lassen sich aber nicht an der Medienpräsenz festmachen. Bei Fis-Rennen oder im Europacup auf dem Podium zu stehen, hat er daher genossen, obwohl die Zuschauer derartige Veranstaltungen kaum wahrnehmen. Allerdings waren selbst beim Slalom in Levi, als er mit dem zehnten Platz sein bestes Weltcupergebnis einfuhr, wenige Zuschauer live dabei. Ganz anders bei der WM 2015 im amerikanischen Vail. Diese ist Philipp Schmid nicht nur wegen Rang 17 im Slalom, sondern von der ganzen Atmosphäre, der Landschaft und „allem drum herum“ als besonders schöner Moment in Erinnerung geblieben.