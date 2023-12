Aufsteiger dominiert! Darum läuft es bei Sonthofens Basketballern derzeit so gut

Die Basketballer des TSV Sonthofen strotzen vor Selbstvertrauen und führen die BOL an. Vor dem Heimspiel-Kracher gegen Memmingen spricht der Coach Klartext.

Der Aufsteiger ist weiter im Aufwind. Mit sechs Siegen aus sieben Partien scheinen die Basketballer des TSV Sonthofen als Liga-Neuling bestens akklimatisiert in der Bezirksoberliga – und führt Schwabens höchste Spielklasse an. Jüngst beeindruckte das Team von Spielertrainer Tim Eisenhauer mit einem eindrucksvollen 89:76-Derbysieg bei der DJK Kaufbeuren.

Und das nächste Derby wartet: am Samstag empfängt der Spitzenreiter den Rivalen TV Memmingen ab 17.30 Uhr auf dem Parkett der Gymnasium-Halle. Wir sprachen vor dem Kracher mit Eisenhauer über den Höhenflug seines Teams, über Stärken, Schwächen und über den TVM.

Herr Eisenhauer, wie viel Rückenwind nehmen Sie aus dem Kaufbeuren-Sieg mit ins Derby?

Tim Eisenhauer: Extrem viel. Der Sieg hat sich sehr gut angefühlt, weil es vor allen Dingen kein Arbeitssieg war, wie schon einige zuvor. Spielerisch hat viel mehr geklappt und es wirkt, als könnten alle Puzzleteile zusammenpassen.

Nach etwas über einem Drittel der Saison – wie zufrieden mit dem bisherigen Verlauf?

Eisenhauer: Unterm Strich sehr zufrieden. Vor der Saison wollten wir mehr Spiele gewinnen als verlieren – insofern sind wir allemal im Soll. Bisher hat zwar bis auf eine Partie immer jemand aus dem Kader gefehlt, aber in Kaufbeuren haben wir gesehen, wie es aussehen kann, wenn alles zusammenläuft.

Vor der Saison sagten Sie, es sei wichtig, dass sich das Team in Ruhe an die Liga gewöhnt. Und, sind Sie angekommen?

Eisenhauer: Auf jeden Fall. Es ist häufig so, dass eine Liga höher von der Physis her ein ganz anderes Level herrscht. Aber ich finde, wir haben uns gut daran gewöhnt.

Überrascht es Sie, dass es so läuft?

Eisenhauer: Dass es gut laufen kann, hatte ich erahnt. Aber in dieser Ausprägung, mit sechs Siegen bei einer Niederlage und das als Spitzenreiter, überrascht es mich doch. Ich hätte zu dem Zeitpunkt jede positive Bilanz unterschrieben.

Oft wechselten sich zuletzt spielerisch starke und dürftige Vorstellungen ab – machen Ihnen diese Schwankungen zu schaffen?

Eisenhauer: Die Schwankungen sind offensichtlich. Es ist wichtig, dass wir unabhängig vom Punktestand immer offensiv und defensiv umsetzen, was wir wollen. Nur ist es manchmal so, dass wir den Fuß vom Gaspedal nehmen, wenn es gut läuft. Da wünsche ich mir mehr Konstanz. Außerdem spüren wir ein Gefälle in den Spielen, in denen wir verstärkt auswechseln. Da müssen sich die einzelnen Mannschaftsteile besser ergänzen.

Was gefällt Ihnen am besten?

Eisenhauer: Ein Teil der Jungen – ich denke da beispielsweise an Luca Batscheider – hat einen großen Sprung gemacht und sich gut der BOL angepasst. Luca spielt sogar eine größere Rolle als im vergangenen Jahr in der Bezirksliga. Auch Fabian Ullmann präsentiert sich stark verbessert. Unter dem Korb sind wir physisch sehr stark und oft überlegen – das eröffnet viele Möglichkeiten – und defensiv schließt das viele Lücken.

Der TSV stellt die beste Offensive der BOL – Ihre größte Stärke?

Eisenhauer: An sich sind wir relativ ausgeglichen an beiden Enden des Feldes. Dank unserer starken Defensive sind wir prinzipiell in jedem Spiel drin – wir lassen uns nie abschießen. Und wenn das Spielerische dazu kommt, steigert das automatisch unsere Chancen.

Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?

Eisenhauer: Tatsächlich immer noch in der Offensive: Wenn wir von den Systemen wegkommen, sind wir im freien Spiel noch zu statisch. Da brauchen wir in jedem Fall noch mehr Dynamik in den spielerischen Elementen.

Sie haben ein großes Gefälle in Sachen Alter und Erfahrung. Wie läuft das Zusammenspiel?

Eisenhauer: Das Teamgefüge ist in dieser Saison sehr stimmig. Man spürt, wie die Alten die Jungen an die Hand nehmen wollen und, wie lernbegierig die Jungen sind. Die Stimmung von der Bank ist grundlegend gut, alle ziehen mit.

Nun kommt Memmingen, ein langjähriger Rivale Sonthofens. Wie erwarten Sie den TVM?

Eisenhauer: Vom Gefühl her ist es bisher unter Wert geschlagen. Ich traue ihnen mehr zu. Es wird ein körperlich betontes Spiel, das ist immer so gegen Memmingen.

Wie steht es ums Personal?

Eisenhauer: Das ist bitter, wir müssen auf Milan Lipp, Sinan Özdil, Patrick Kristofic und Mirza Ibrakic verzichten. Das tut uns richtig weh für Samstag. Hrvoje Glavina (Meisterspieler 2019) wird uns dafür aushelfen.

Ihr Höhenflug ist imposant – spricht man in der Kabine über die Bayernliga?

Eisenhauer: In der Kabine ist das Thema nicht groß. Aber mit jedem Sieg wächst unser Selbstvertrauen. Wir sind schwer zu stoppen. Und Siege gegen Kaufbeuren machen mehr Spaß als gegen Ingolstadt. Und erst recht gegen Memmingen.