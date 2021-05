Platz für sechs Gruppen: Kinderhort Regenbogen in Sonthofen wird erweitert

Sonthofer Bauausschuss gibt grünes Licht für die Investition von 922 000 Euro. Die Pläne wurden noch einmal überarbeitet, um einen alten Baum zu erhalten.

13.05.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Der Kinderhort Regenbogen in Sonthofen wird umgebaut. Künftig sollen in der Einrichtung in der Hindelanger Straße sechs Gruppen Platz finden. Die Mitglieder des Sonthofer Bauauschusses gaben jetzt grünes Licht für die Pläne, die noch einmal überarbeitet worden waren. Denn ursprünglich sollte die 50 Jahre Eiche an der Südseite des Horts gefällt werden, um dem Erweiterungsbau Platz zu machen. Auf Anregung des Umweltreferenten Michael Borth (Grüne) wurden die Pläne noch einmal verändert, um den prägenden Baum zu erhalten. 922 000 Euro soll der Umbau kosten. Die Stadt rechnet mit hohen staatlichen Zuschüssen, sodass ein Eigenanteil von 217 000 Euro bleibt.