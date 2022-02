Kinderimpfungen im Oberallgäu: Kleiner Piks, großer Ansturm

Bis zu 100 Kinder täglich lassen sich im Impfzentrum Oberallgäu eine Spritze geben. Was Eltern wissen müssen und was die Landrätin zur Bilanz sagt.

01.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der erste Stempel im gelben Impfausweis ist drin. „Ich hatte Respekt vor der Impfung, aber der Piks hat dann doch nur ein kleines bisschen weh getan“, sagt die zehnjährige Leonie (Name von der Redaktion geändert). Die Ärztin klopft ihr auf die Schulter, steckt ihr zwei Packungen Gummibärchen zu und schickt ihre Patientin für 15 Minuten ins Wartezimmer nebenan.

Diese Ruhezeit soll genutzt werden, um genau zu beobachten, wie sich der Zustand nach der Impfung entwickelt. Einstellen kann man sich laut dem Robert Koch Institut auf Schmerzen an der Einstichstelle, die zu den häufigsten körperlichen Reaktionen gehören. Möglich seien auch Beschwerden wie Abgeschlagenheit oder Fieber, die nach wenigen Tagen von selbst wieder vergehen und zeigen, dass das Immunsystem reagiert. Wenn alles planmäßig verläuft, dann stehen Eltern und Kinder nach einer Viertelstunde im Wartezimmer auf und gehen. Aber falls sich ein Junge oder Mädchen doch unwohl fühlen sollte, dann sind Mitarbeiter der Johanniter Unfall Hilfe und Ärzte zur Stelle, um sofort zu behandeln. Der Raum ist kindergerecht eingerichtet: bunte Polster, beklebte Fenster, eine Kiste mit Büchern und ein Fernseher mit Kinderserien in Dauerschleife.

"Ich fühle mich in der Schule wohler"

Laura aus Blaichach ist 13 Jahre alt und „durchgeimpft“. „Ich fühle mich so in der Schule und überall, wo viele Menschen sind, wohler“, sagt sie. Ihre große Schwester Paula litt vor Kurzem an der Omikron-Variante mit mildem Verlauf. Sie studiert allerdings im Ausland und konnte deshalb über Weihnachten nicht wie eigentlich geplant, ihre Familie besuchen. „Das war schon sehr traurig“, erzählt Laura.

Ein anderes Kind im Wartezimmer kratzt an seinem Arm. Der fünfjährige Tobias klagt über die Einstichstelle. Eine Mitarbeiterin des Impfzentrums zeigt ihm einen kleinen Karton mit vielen bunten Pflastern. Er darf sich sein Lieblingsmotiv aussuchen und ein weiteres Pflaster mit nach Hause nehmen.

Neben Erwachsenen und Jugendlichen können sich auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren im Impfzentrum in der Salzstraße 24, also einem Gebäude der Grüntenkaserne in Sonthofen, eine Spritze gegen Corona geben lassen. Das Angebot wird offenbar gut angenommen. Die Parkplätze sind voll.

85.887 Menschen lassen sich impfen

600 Personen suchen im Schnitt täglich das Impfzentrum Oberallgäu auf, darunter 50 bis 100 Kinder. 85.887 Menschen haben sich dort bereits impfen lassen. Jeden Tag kommen weitere dazu. Landrätin Indra Baier-Müller ist zufrieden mit dieser Bilanz: „Ich freue mich, dass das Impfzentrum und insbesondere auch die Möglichkeit zur Kinderimpfung so gut angenommen werden. Die Kollegen dort, und auch in allen anderen Impfeinrichtungen, machen einen tollen Job. Ihr Einsatz zahlt sich aus.“ Eine gute Nachricht sei auch, dass die Kapazitäten insbesondere im Kinderimpfzentrum deutlich erweitert werden konnten.

Zurück zum Impfzentrum. Der Weg hinein ist unübersehbar mit Pfeilschildern gekennzeichnet. Vor dem Gebäude bahnen sich zwei Schlangen an, die durch ein Plastikband voneinander getrennt sind. Vorne stehen zwei Schilder: Mit Termin und ohne Termin. Die Schlange mit Termin ist ungefähr dreimal so lang als die andere. Viele Erwachsene stehen an jenem Tag an. Ein Mitarbeiter beobachtet alle Ankömmlinge und schickt Eltern mit Kindern vor. Wer sich bereits online angemeldet hat, wird an den Warteschlangen vorbei zum Kinder-Impfzimmer geschleust.

Die Ärztin nimmt sich Zeit, aufzuklären

Die zehnjährige Leonie hat Glück. Als sie ankommt, ist der Vorgänger gerade fertig und so darf sie direkt eintreten. Die Ärztin nimmt sich Zeit, um Mutter und Kind aufzuklären. Ungefähr zehn Minuten dauert so ein Anamnese-Gespräch. Danach setzt man sich auf die Liege und der Impfstoff wird in den Oberarm injiziert. Die Ärztin klebt anschließend ein Pflaster auf die Stelle. „War überhaupt nicht schlimm“, erzählt die siebenjährige Klara im Wartezimmer.

Vor dem Heimweg bekommt jedes Kind noch einen Termin für die Zweitimpfung in drei Wochen. Viele haben diese schon hinter sich. In der Schule am nächsten Tag tragen noch zwei Klassenkameraden von Leonie das gleiche Pflaster am Oberarm.

Mehr als 65.000 Kinderimpfungen in Bayern

