Kinderkonzerte in Fischen führen in die Welt des lustigen Papageno

Heinrich Klug präsentiert zweimal in Fischen kindgerecht „Mozart und die Zauberflöte“. Dabei gibt es einige Überraschungen für die Mädchen und Buben im Saal.

22.10.2021 | Stand: 17:00 Uhr

„Der Vogelfänger bin ich ja – stets lustig heißa hopsasa!“ So singt Papageno in der Mozartoper „Die Zauberflöte“. Und so singt der Vogelfreund auch am kommenden Sonntag in der Fiskina in Fischen. Heinrich Klug, langjähriger Erster Solocellist der Münchner Philharmoniker, veranstaltet wieder das traditionelle Kinder- und Familienkonzert, das die Sonthofer Gesellschaft „Freunde der Musik“ organisiert. Diesmal stellt Klug „Mozart und die Zauberflöte“ vor. Mit Heinrich Klug stehen Mitglieder und Akademisten der Münchner Philharmoniker auf der Bühne sowie Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Mit Heinrich Klug sprach Veronika Krull.

Das erste Konzert für Kinder fand 1977 statt – mit Papageno-Papagena-Szenen. So wie beim diesjährigen Konzert. Was machen Sie heute anders?

Heinrich Klug: Wir haben damals nur die Papageno-Papagena-Szenen aufgeführt. Diesmal sind auch Tamino und Pamina, Sarastro und die Königin der Nacht dabei. Das ist eine kleine Oper in der Oper, eine geschlossene Handlung, und stellt den zweiten Teil des Programms dar. Im ersten Teil werden die Instrumente vorgestellt. Die Papageno-Papagena-Szenen – nun, es ist nie das Gleiche. Wegen Corona haben wir eine Kurzfassung machen müssen, aber wir haben auch einige Überraschungen geplant.

Die Instrumente stellen auch die Personen dar. Wer ist denn was?

Klug: Ja, Sarastro zum Beispiel wird durch den Kontrabass dargestellt, er beginnt zu singen, und seine Stimme wird dann vom Instrument weitergeführt. Das gilt auch für die anderen Figuren. Beim Tamino wird die Arie als Cello-Solo gespielt, die Königin der Nacht wird durch die Klarinette dargestellt, Pamina durch die Bratsche. Die Oboe gehört zu Papagena, das Fagott zu Papageno. Also, die Protagonisten der Oper werden vorgestellt und gleichzeitig das dazu passende Instrument. Es ist ein Glücksfall, dass sich das so gut ergänzt. Jedes Instrument hat sein eigenes Solo, das ist ja Tradition, dass die Instrumente einzeln vorgestellt werden. Und wir haben noch eine Tänzerin dabei.

Wie sehr prägt Corona die Aufführung?

Klug: Dass wir wieder spielen können, ist gut. In Fischen haben wir traditionsgemäß immer zwei Aufführungen gehabt, wir spielen jetzt auch andernorts zwei Mal, das Programm wurde gekürzt – auf eine Stunde. Eine Pause gibt es nicht.

Wie können die Kinder wieder mitmachen?

Klug: Die Kinder werden wieder so integriert, dass sie mitmachen können. Allerdings kommen sie nicht auf die Bühne, dort müssen wir auch auf Abstände achten.

Was machen die Konzerte für Kinder für Sie so reizvoll – auch nach so langer Zeit?

Klug: Ah ja, die Begeisterung der Kinder ist ein Ansporn, die Kinder zur Musik zu bringen, auch. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Die Kinder haben es so schwer gehabt in der letzten Zeit, wir dürfen sie nicht vernachlässigen.

Kinderkonzert: „Mozart und die Zauberflöte“ sind zu erleben am Sonntag, 24. Oktober, um 14 und um 17 Uhr im Kurhaus „Fiskina“ in Fischen. Restkarten für die zweite Aufführung gibt es an der Tageskasse. Die Erwachsenen werden nach der 3G-Regel eingelassen.

