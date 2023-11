56-jähriger Familienvater aus dem Oberallgäu mit Kinderpornografie erwischt

Seine Frau und Kinder wissen von nichts - obwohl es für einen Oberallgäuer vor Gericht um eine Haftstrafe geht. Ein Kompromiss bewahrt ihn vor dem Gefängnis.

11.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Sein Mandant gehöre nicht zur klassischen Tätergruppe. Das betonte der Anwalt eines 56-Jährigen während des Prozesses vor dem Schöffengericht in Sonthofen mehrmals. Das Handy des Oberallgäuers, der verheiratet und Vater von zwei minderjährigen Kindern ist, hatte die Polizei ursprünglich wegen eines Falls der Volksverhetzung durchsucht. Dabei war sie auf abgespeicherte kinder- und jugendpornografische Inhalte gestoßen. Nun musste sich der Angeklagte wegen Besitzes der strafbaren Inhalte verantworten. Die Familie des 56-Jährigen wusste von nichts, als er schlussendlich dank eines Kompromisses knapp einer Freiheitsstrafe entging.

Angeklagter kann nicht mehr durchschlafen

Er sei selbst total schockiert gewesen, nahm der 56-Jährige Stellung zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Anfangs habe er nicht mehr essen und trinken können und er habe seither auch keine Nacht mehr durchschlafen können. Aus Scham hat der Oberallgäuer aber weder seiner Frau noch seiner Hausärztin gesagt, was eigentlich los ist, gab der Angeklagte auf Nachfrage von Richterin Brigitte Gramatte-Dresse zu. „Man kann Ausflüchte suchen.“

40 eindeutig kinderpornografische und 24 jugendpornografische Dateien waren auf dem Mobiltelefon des Angeklagten gespeichert. An der Schuld des Angeklagten bestanden nach seinen Ausführungen und der Zeugenaussage einer Polizeibeamtin keine Zweifel. Die Staatsanwältin fragte deshalb, wie er verhindern will, wieder rückfällig zu werden. Er habe sein Handy so eingerichtet, dass er nicht mehr auf solche Seiten kommt, sagt der 56-Jährige. Gramatte-Dresse fragte ihn, warum es so wichtig ist, dass Besitz dieser Inhalte unter strengen Strafen steht. „Es war richtig Müll“ und „Man kann es sich ersparen“, erwiderte der Oberallgäuer. Das war der Richterin zu wenig, sie machte dem Angeklagten klar: „Die Kinder werden vergewaltigt. Jedes dieser Kinder geht kaputt daran.“ Der 56-Jährige schob nach, es tue ihm wirklich schrecklich leid, er sei dumm, naiv und leichtfertig gewesen und nun sei ihm ein Licht aufgegangen. (Lesen Sie hier: Mutter aus Kaufbeuren fertigt kinderpornografische Dateien von Söhnen an)

Anwalt sagt Kinderpornos waren ein "unglücklicher Beifang"

Die Staatsanwältin plädierte, eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten zur Bewährung auszusetzen. Für den Angeklagten spreche, dass er so viel Einsicht zeigte, sein Handy zu sperren und ein noch intaktes Familienverhältnis habe. Der Anwalt des 56-Jährigen verwies in seinem Plädoyer darauf, dass der Anteil der Kinder- und Jugendpornos gegenüber den legalen pornografischen Inhalten gering gewesen war und sprach von einem „unglücklichen Beifang“ bei einem Download. Sein Mandant zähle nicht zur klassischen Tätergruppe und habe nicht bewusst nach den Inhalten gesucht. Er forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung. Schöffen und Richterin hatten sich dann bereits zur Beratung des Urteils zurückgezogen, kamen nach einiger Zeit aber wieder, um neue Beweise aufzunehmen.

Bei Freiheitsstrafen über einem Jahr brauchen sie besondere Umstände, um eine Bewährung auszusprechen, erklärte Gramatte-Dresse ihr Handeln. Deshalb wollten Schöffen und Richterin nochmals wissen, wie er sein Handy gesperrt hat, damit er nicht mehr auf Seiten mit strafbaren Inhalten gelangen kann. Das konnte der 56-Jährige nicht mehr erklären. m die Strafe zur Bewährung auszusetzen, fehle die Problemeinsicht, sagte Gramatte-Dresse. „Dann geht es hier nur um Kontrolle.“ Sie fragte den Angeklagten, ob er während der Bewährungszeit dazu bereit wäre, alle seine digitalen Geräte zu unangekündigten Zeitpunkten abzugeben und bei der Kriminalpolizei in Kempten checken zu lassen. Der Oberallgäuer nickte, sein Anwalt sagte: „Ja, müssen wir dann wohl“. Dann zog sich das Schöffengericht nochmals zur Beratung zurück. (Auch interessant: Wenn das Handy Verbrecher überführt - Wie Polizisten aus dem Allgäu Smartphones auswerten)

Kompromiss: Angeklagter muss digitale Geräte fünf Mal von der Kripo sichten lassen

Letztendlich verurteilte das Gericht den Mann zu einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Der Oberallgäuer trägt die Verfahrenskosten und muss 3000 Euro an den Kinderschutzbund Sonthofen zahlen. Außerdem zieht der Bewährungshelfer während der dreijährigen Bewährungszeit zu unangekündigten Zeitpunkten Handy, Laptop und PCs des 56-Jährigen ein. Die werden dann bei der Kriminalpolizei in Kempten durchsucht. Der Oberallgäuer darf vor dem Einzug der Geräte keine Löschungen vornehmen und kein zweites Handy besitzen. Ob er seine Familie nun einweiht, liege bei ihm, sagte Gramatte-Dresse. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

