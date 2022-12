Generalsanierung der Kita in Stein wird wohl bis Ende 2023 dauern

Nachdem der Neubau fertig ist, wird das 130 Jahre alte Gebäude im Immenstädter Ortsteil generalsaniert. Die Arbeiten werden wohl bis Ende 2023 dauern.

19.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Der Erweiterungsbau ist fertig, jetzt ist der Altbau an der Reihe: Begonnen haben die Arbeiten am alten Kindergarten von Immenstadt-Stein. Das frühere Schulhaus, Baujahr 1890, wird generalsaniert. In der letzten Stadtratssitzung des Jahres erläuterte Architekt Michael Gibbesch, was zu tun ist und wie hoch die Gesamtkosten für Neu- und Altbau der Kindertagesstätte sind. Bis Ende nächsten Jahres soll alles abgeschlossen sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.