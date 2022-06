Kita in Sonthofen nimmt Formen an: Wann wie viele Plätze zur Verfügung stehen

Die Arbeiten für den Neubau „Am Entenmoos“ in Sonthofen laufen. In den oberen Etagen entstehen seniorengerechte Wohnungen. Wann das Projekt fertig sein soll.

25.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Vielerorts mangelt es an ausreichenden Betreuungsplätzen in Kitas. Damit das Angebot in diesem Sektor in Sonthofen künftig größer ist, setzt die Coco Real Firmengruppe seit Längerem ein Projekt „Am Entenmoos“ um: Dort entstehen 36 Krippenplätze für Kinder im Alter bis drei Jahre, 50 Kindergartenplätze für den Nachwuchs ab drei Jahren sowie bis zu 14 Arbeitsplätze. Die Kita-Nutzfläche beträgt nach Unternehmensangaben 810 Quadratmeter. Gleichzeitig werden über der Kita 24 betreute Altenwohnungen gebaut. Hier liegt die Nutzfläche bei 1233 Quadratmetern. Am Freitagmittag feierte das Unternehmen mit den Handwerkern nach zehn Monaten Bauzeit Richtfest. Geplant ist, dass das Vorhaben im Januar fertig ist.

