Experten diskutieren im Kleinwalsertal: Wintertourismus durch Ischgl "stigmatisiert"?

Im Ifen-Hotel diskutieren Branchenvertreter, wie die Pandemie das Reiseverhalten verändert hat und ob es einen Imageschaden für den Winterurlaub gibt.

19.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Was bleibt von Corona? Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf das Reiseverhalten und die Einstellung der Menschen? Über diese Fragen diskutierten die Teilnehmer des Kleinwalsertaler Tourismus-Dialogs im Ifen-Hotel in Hirschegg. Die Ersatzveranstaltung für die Kleinwalsertaler Dialoge, die abgesagt werden mussten, wurde im Internet übertragen. „Der digitale Weg ist besser als gar kein Dialog“, sagte Dr. Andreas Gapp, Vorstand der Walser Raiffeisen Holding. Im kommenden Jahr soll es am 25. März wieder das gewohnte Treffen im Walserhaus in Hirschegg geben. (Lesen Sie auch: Wie die Walser die Besucher lenken wollen)