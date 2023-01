Was macht Alexander Huber mit Hubert von Goisern in Grönland?

"Je steiler, desto geiler": Extremkletterer Alexander Huber fesselt das Publikum im voll besetzten Oberstdorfer Kursaal mit Fotos, Filmen und lockeren Sprüchen.

12.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Je steiler, desto geiler!“ Unter diesem selbst gewählten Motto fesselte Extremkletterer Alexander Huber die Zuhörerinnen und Zuhörer im voll besetzten Oberstdorfer Kursaal mit Fotos, Filmen und lockeren Sprüchen im kernigen Chiemgauer Dialekt.

Muskelbepackt steht der 54-Jährige im T-Shirt auf der Bühne und verneigt sich erst einmal vor seinem historischen Vorbild Paul Preuß, einem kompromisslosen Alleingänger, der dabei 1913 ums Leben kam. Der erste Film zeigt Huber am Preußturm, einem Zapfen neben den berühmten Drei Zinnen. Man staunt, was damals mit klobigen Schuhen schon für Führen durch die Senkrechte gelegt wurden, und zwar seilfrei.

Alexander Huber auf Mont Blanc unterwegs

Dann turnt Alexander auf jenen Gipfel der Alpen, der am schwierigsten zu erreichen ist, den Grand Capucin, einen Zapfen im Mont-Blanc-Massiv. Diese Kapuze fordert bereits auf dem „Normalweg“, sofern man frei klettert wie Huber, den unteren achten Grad. Eine Stunde braucht Huber hinauf und zwei wieder hinunter, er hat ja nix zum Abseilen dabei. Man sieht ihn auch bei einer Erstbegehung am Matterhorn.

(Lesen Sie auch: In Obermaiselstein können Gäste die Sturmannshöhle nun auch digital erkunden)

In dessen Nordwand springt die „Schweizer Nase“ hervor, von einem Riss durchzogen. Durch dieses 45 Grad überhängende Gelände, durch diese Zimmerdecke, arbeiten sich Huber und Kumpel im Winter hoch. Sie seien keine Masochisten, erklärt der Alpinist. Aber durch den Klimawandel sei man hier nur noch im Winter sicher vor Steinschlag.

Ausführlich widmet sich Huber seinem Trip mit Hubert von Goisern im Winter nach Grönland, wo dieser für die Inuits musiziert. Dort geht es mal nicht um alpinistische Heldentaten, sondern das Leben und Fischen der Ureinwohner, die Bekanntschaft mit einer fremden Kultur. Dem Hauptgipfel dort rückt Huber dann im Sommer zu Leibe. Weil sie ihre Schlitten nicht über Gletscherspalten ziehen können, müssen sie ihr Material eine Woche zum Einstieg buckeln, drei Mal hin und zurück ...

Hubers Hausberg: Hoher Göll

Zum Abschluss sieht man Huber an seinem Hausberg, dem Hohen Göll, in einer steilen Platte in dessen Ostwand. Bis in den elften Grad reicht seine neue Route dort. In diesem Alter dürften ihm das wenige nachmachen.

Im Schlusswort wendet er sich aber direkt an die „Normalverbraucher“ im Publikum: Entscheidend sei das Erlebnis, und das hänge nicht ab vom Schwierigkeitsgrad. Also: „Geht’s aussi!“

Wie sein Schlusswort „Festhalten, ned loslassen“ gemeint ist, muss jeder selbst entscheiden. Bekanntlich ist ja manchmal im Leben Loslassen wichtig, auch wenn’s schwerfällt...

Lesen Sie auch: Das Hölloch im Kleinwalsertal: Wie die Breitachklamm – „nur mit Deckel drauf“