Welche Klimaschutzprojekte sind im Oberallgäu geplant?

17.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Auf dem Dach des Landratsamts in Sonthofen wird derzeit eine Photovoltaik-Anlage installiert. Auch in den Büros der Oberallgäuer Kreisbehörde wird für erneuerbare Energien und ein klimaneutrales Allgäu gearbeitet. Thorsten Metke und Heike Schmitt von der Koordinationsstelle Klimaschutz gaben jetzt im zuständigen Ausschuss des Kreistages einen Überblick über die wichtigsten Vorhaben.

Welche Folgen der Klimawandel für die Region hat

Mit dem Projekt „Klimawandelanpassung“, das im Oktober angelaufen ist, sollen die möglichen Folgen des Klimawandels in der Region identifiziert und mit Betroffenen eine Strategie erarbeitet werden. Begleitet wird es seit November von einer neuen Mitarbeiterin: Svenja Thielsch stellte sich im Klimaausschuss erstmal vor. Das Projekt hat an Bedeutung gewonnen, da alle Kommunen und der Landkreis jetzt ein entsprechendes Anpassungskonzept erarbeiten müssen. „Jetzt ist es eine Pflichtaufgabe“, sagte Landrätin Indra Baier-Müller. Die Kreischefin hakte nach, ob über das Programm auch eine Förderung von Schutzmaßnahmen gegen Schlagwetter möglich sei. Denn diese Gefahr sei in vielen Oberallgäuer Gemeinden ein großes Thema. „Solche Maßnahmen können dann gefördert werden, wenn sie Teil eines Anpassungskonzepts sind“, erklärte Metke. Das Bundesumweltministerium habe staatliche Zuschüsse in Höhe von 80 Prozent für Investitionen in Aussicht gestellt – ein entsprechendes Konzept sei aber die Grundlage. Im Dezember planen die Klimaschutzbeauftragten zwei Informationsveranstaltungen.

Gründung von Energiegesellschaft Oberallgäu steht bevor

Noch im laufenden Jahr soll die Energiegesellschaft Oberallgäu gegründet werden. Inzwischen haben der Landkreis und 21 kreisangehörige Kommunen die Grundsatzbeschlüsse gefasst. „Das Ziel wäre es, dass die Gesellschaft im kommenden Jahr loslegen kann“, sagte Metke. Geplant sei derzeit, erste Projekte gemeinsam mit den Kommunen anzustoßen und sich geeignete Flächen zu sichern. Geplant ist, Energie regional und nachhaltig zu erzeugen und dabei die Bürgerinnen und Bürger direkt und indirekt zu beteiligen. Die Energiegesellschaft soll dabei das Dach bilden, unter dem verschiedene Projekte jeweils durch Tochtergesellschaften umgesetzt werden. Bürgerinnen und Bürger werden auf diese Weise die Möglichkeit haben, gezielt in einzelne Vorhaben zu investieren. (Lesen Sie auch: Klimawandel erschwert Neubau von Wanderweg am Hochgrat)

Kein gemeinsamer Förderantrag für Wärmeplanung

Nicht geben wird es einen gemeinsamen Förderantrag für die kommunale Wärmeplanung, den der Landkreis gemeinsam mit 21 kreisangehörigen Städten und Gemeinden stellen wollte. Denn durch eine kurzfristige Änderung der Voraussetzung für den staatlichen Zuschuss ist kein Antrag durch den Landkreis mehr möglich, erklärte Metke im Klimaausschuss. Das Landratsamt will jetzt die Kommunen bei der Antragsstellung unterstützen.

Weitere Projekte im laufenden Jahr waren unter anderem das Stadtradeln, eine Auswertung der Suchräume für Windkraft, eine Förderberatung für erneuerbare Wärme, eine Klimabotschafterausbildung, Informationen für Bauherren, wo Geothermie im Oberallgäu möglich ist und eine Auswertung von Solarkataster-Daten für alle Kommunen. Zudem konnten mit Burgberg und Oberstdorf die letzten beiden Gemeinden im Landkreis von einem Beitritt zur Energieallianz überzeugt werden.

Informationskampagne und Schutzprojekte geplant

Im Jahr 2024 ist eine Informationskampagne für die Wärmewende, eine Förderberatung zum Gebäudeenergiegesetz, eine Bildungskooperation mit Schulen und das Förderprojekt „Natürlicher Klimaschutz“ geplant. Im Zuge dieses Projekts soll in Immenstadt gemeinsam mit der Grundschule Stein ein Bach renaturiert werden und auf einer Fläche in Baldeschwang Streuobstbäume angepflanzt werden. Für beide Vorhaben sind 500.000 Euro Haushalt vorgesehen.

