Wie Patienten in Immenstadt nach einer schwerer Krankheit wieder atmen lernen

In der Klinik Immenstadt gibt es eine besondere Therapie, damit Patienten nach einer schweren Erkrankung wieder alltägliche Dinge wie Atmen und Laufen erlernen.

27.10.2022 | Stand: 20:25 Uhr

Patienten, die auf der Intensivstation landen, müssen oft invasiv beatmet werden. Das zieht in der Folge mitunter einen langen Beatmungs-Entwöhnungsverlauf nach sich. Diesen Verlauf nennt man „Weaning“. Um zurück ins Leben zu kommen, muss alles neu erlernt werden: Atmen, Schlucken, Laufen und das sich selbst versorgen. Seit 2017 gibt es an der Klinik Immenstadt eine Weaning-Einheit, die diesen Prozess betreut.

Das kann in Einzelfällen bis zu drei Monaten dauern, heißt es in der Mitteilung des Klinikverbunds. Da ist eine heimatnahe Versorgung für die Patienten und Angehörigen eine wichtige Unterstützung. Die Weaningeinheit ist in die Intensivstation integriert und neben Wangen die einzige dieser Form im Allgäu. In hellen Einzelzimmern steht ein Angebot aus hochmodernen Beatmungsgeräten sowie Assist-Devices zur Verfügung. Das Team besteht aus Pneumologen, Intensivmedizinern, Atmungstherapeuten und Intensivfachkräften und wird durch Partner aus der Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie unterstützt.

Weaning-Einheit an der Klinik in Immenstadt

„Seit Beginn 2021 wurden mehr als 60 Patienten im prolongierten Weaning bei uns behandelt. Für viele mit einem erfolgreichen Ausgang“, sagt Dr. Kathrin Schumann-Stoiber, Ärztliche Leiterin der Weaningeinheit. Eine Zunahme an Patienten liege im Auftreten von besonders schweren Erkrankungen, das weiter steigende Alter der Patienten und dem Anstieg pneumologischer Begleiterkrankungen.

Die personalintensive Behandlung der Patienten besteht aus der Kombination vieler Anwendungen aus Atmungstherapie, Mobilisation und Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie mit dem Ziel jeden Tag ein Stück weniger Intensivpatient zu werden und mehr ins Leben zurück zu kommen. (sf)

Informationen gibt es unter Telefon 08323/910-310.

