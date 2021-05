Klinikmitarbeiter in Immenstadt zeigen der Politik die Rote Karte

Die Pflegekräfte des Immenstädter Krankenhauses fordern mehr Personal. Die Gewerkschaft Verdi verlangt eine gesetzliche Regelung für den Personalschlüssel.

15.05.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Bei einer Protestaktion am Tag der Pflege zeigten Mitarbeiter der Klinik Immenstadt der Politik die Rote Karte: „Es fehlt in den Krankenhäusern und in Altenheimen an Personal“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Uschi Zwick.

Bundesweit würden in den Kliniken rund 100 000 Krankenpflegekräfte und in der Altenpflege 115 000 Pflegekräfte fehlen, heißt es von Verdi Allgäu. Ändern könnte man dies, „wenn endlich eine gesetzliche Personalbemessung eingeführt würde“, erklärt Zwick: Es gelte klar festzulegen, wie viele Pflegekräfte auf den unterschiedlichen Stationen für die Patienten benötigt werden. Die Ausrede, „es gebe nicht genug Pflegekräfte“, lässt Zwick nicht gelten. Man müsse nur das bestehende Personal halten. Junge Kräfte würden die Pflege verlassen, weil die Arbeitsbedingungen zu schlecht seien, sie zu viele Überstunden schieben müssten und die Bezahlung unzureichend sei. Daran müsse gearbeitet werden.

Bereits vor über einem Jahr hätten die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat und Verdi gemeinsam ein Instrument zur Personalbemessung vorgelegt. Doch Spahn spiele auf Zeit, statt die richtigen Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen, kritisiert die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung zum Tag der Pflege.

Unzureichende Bezahlung

Auch in der Altenpflege seien bis heute keine Verbesserungen im beruflichen Alltag der Beschäftigten angekommen – "und das, obwohl konkrete Konzepte auf dem Tisch liegen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch da sei eine verbindliche und bundesweit einheitliche Personalausstattung nötig, die konsequent am Pflegebedarf ausgerichtet sei. "Und zwar jetzt, nicht erst am Sankt-Nimmerleins-Tag.“ Hinzu komme die in weiten Teilen der Altenpflege völlig unzureichende Bezahlung – insbesondere bei den vielen kommerziellen Unternehmen ohne Tarifvertrag.

