Knappes Überholmanöver löst großen Auffahrunfall auf B19 bei Sonthofen aus

Ein knappes Überholmanöver war der Auslöser eines Auffahrunfalls auf der B19 bei Sonthofen. Der Notbremsassistent eines Lkws löste automatisch aus.

25.10.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Auf der B19 bei Sonthofen ist es am Montagmorgen zu einem größeren Auffahrunfall gekommen. Laut Polizei war der Auslöser des Unfalls ein Überholmanöver eines Autofahrers. Der war an einem Lkw vorbeigezogen - jedoch so knapp, dass der Notbremsassistent des Lastwagens auslöste. Ein dahinter fahrender Kleintransporter konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in den Lkw. Ein weiteres Fahrzeug krachte daraufhin in den Kleintransporter.

Der Unfallverursacher - der Fahrer eines dunkelgrünen VW-Pickups - setzte seine Fahrt fort. Laut Polizei ist es jedoch fraglich, ob der Fahrer den Unfall, den er verursachte, überhaupt bemerkt hat. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen der B19 war für etwa eine Stunde gesperrt. Nun benötigt die Kemptener Polizei Hinweise zum Fahrer des Pickups. Es soll sich um ein Baustellenfahrzeug handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0831/99092050 entgegen.

