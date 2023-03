"Kocht das Stadion, ist alles drin": ERC Sonthofen startet in die Play-offs

Vor dem ersten Play-off-Wochenende sprüht der ERC Sonthofen vor Selbstvertrauen. Dingolfing wird aber eine harte Nummer, weiß Marc Sill.

02.03.2023 | Stand: 18:19 Uhr

Er hat so gut wie alles erlebt – die dunkelsten Momente und die hellsten Sternstunden des Clubs. Wenn der ERC Sonthofen am Freitag auswärts (ab 20 Uhr) und am Sonntag auf heimischem Eis (ab 18 Uhr) in den Play-offs um den Finaleinzug um die bayerische Landesliga-Meisterschaft kämpft, ist Marc Sill bereit. Bereit für den großen Wurf, auch wenn dieser schwer wird. Immerhin heißt der Gegner EV Dingolfing.

Gegen den Dominator der Meisterrunde wollen der 33-jährige Publikumsliebling und seine „Schwarz-Gelben“ im besten Fall noch einmal eine solche Energieleistung hinlegen wie beim jüngsten 3:1-Erfolg, als der ERC beim „Wunder von Sonthofen“ auf den letzten Drücker das Ticket für die Play-offs löste. Im Interview spricht Sill, mit über 520 ERC-Spielen Sonthofer Rekordhalter, über die größte Qualität des Teams und über die Play-off-Chancen.

Herr Sill, „Ekstase“, „Sensationssieg“, „Das Wunder von Sonthofen“: Die Euphorie kannte nach dem Dingolfing-Sieg keine Grenzen. War der Sieg so sensationell?

Marc Sill: Ja, absolut. Es war eine wahnsinnig starke Mannschaftsleistung. Vom Spielerischen her war uns Dingolfing sogar überlegen, aber durch Kampfgeist und Einsatz haben wir das alles wettgemacht. Wir haben sie als Einheit einfach niedergekämpft.

Haben Sie der Mannschaft eine solche Leistung zugetraut?

Sill: Zugetraut, auf jeden Fall. Wir haben dadurch, dass wir im Winter viele Verletzte oder Kranke hatten, in all unseren Spielen nie eine richtige Konstanz in der Leistung zeigen können. Und das war gegen Dingolfing endlich der Fall. Jeder wollte das Spiel gewinnen und noch irgendwie in die Play-offs.

Worin lag der Schlüssel für diese Energieleistung?

Sill: Das Mentale und die Motivation in der Mannschaft waren extrem stark. Und die Fans, nicht zu vergessen. Es ist immer schön, vor so vielen Leuten zu spielen, die uns anfeuern. Wenn das Stadion kocht, ist immer alles drin.

Dabei hatte ihr Team gerade im Winter – durch personelle Ausfälle arg gebeutelt – schwer zu kämpfen. Wo steht der ERC aktuell?

Sill: Wir hatten lange mit der Konstanz zu kämpfen. Das lag aber vor allem daran, dass wir einige Langzeitausfälle hatten. Das ist vorbei und dazu kommt ein Spiel gegen Dingolfing, das uns einen Schub geben kann. Ich hoffe, dass die Mannschaft sieht, dass uns so ein Erfolg noch besser machen kann.

Sie haben den Bayernliga-Titel 2014, das März-Märchen unter Heiko Vogler 2017 und die Insolvenz 2020 erlebt. Was macht die derzeitige Mannschaft im Vergleich dazu aus?

Sill: Das Familiäre ist besonders. Man kennt sehr viele Spieler, hat mit fast jedem zusammengespielt. Der Zusammenhalt ist dadurch noch spürbar stärker. Wir kennen uns alle besser. Und das Gros der Mannschaft spiel unentgeltlich und steckt seine Freizeit rein.

Was meinen Sie damit?

Sill: Wir haben hier einen Neuanfang angeschoben und man erkennt, dass der Spaß im Vordergrund steht. Das ist eine andere Art der Motivation und des Zusammenhalts in einem Team.

Wo sehen Sie die größte Qualität der aktuellen Mannschaft?

Sill: Im absoluten Willen, nie aufgeben zu wollen. Das kommt auch durch die Mischung zustande, die wir im Kader haben. Der ERC Sonthofen arbeitet heute mit vielen Jungen, fördert diese Spieler und gewährt ihnen viel Eiszeit.

Nun wartet ein echter Härtetest auf Ihr Team. Wie erwarten Sie Dingolfing in den Play-offs?

Sill: Ich denke, sie werden ganz anders auftreten als das bei uns der Fall war. Vor allem, weil sie sicher nicht mit der Niederlage gerechnet haben. Aber wir sind bereit. Wir haben im Training spielerische Punkte verstärkt, um unsere Spielweise besser anpassen zu können.

Was ist drin?

Sill: Möglich ist alles, gerade zuhause. Das haben wir schon im letzten Spiel der Meisterrunde gesehen. Deshalb ist wichtig, dass die Zuschauer Stimmung machen und uns auf dem Eis unterstützen.

Ihr Teamkollege und Spielertrainer Vladimir Kames hat oft betont, dass die Play-offs Bonus für eine gelungene Saison sind. Was muss passieren, damit die Saison für Sie gelungen ist?

Sill: Für mich ist sie das jetzt schon. Das Ziel war, unter die ersten Vier zu kommen. Der Rest war tatsächlich Bonus. Wir müssen bedenken, dass wir Aufsteiger sind und viele Junge erstmals in der Liga spielen und sich daran gewöhnen müssen.

Aber Sie sind Leistungssportler. Und Sportler wollen Siege…

Sill: Sicher. Der sportliche Ehrgeiz ist da. Und man will immer so weit kommen, wie es geht. Wir haben nichts mehr zu verlieren.