Können junge Familien in Thalkirchdorf und Oberstaufen noch bauen?

Oberstaufen will Einheimischen die Perspektive geben, Bauplätze im Ort zu erwerben. Wo das nächste Baugebiet entstehen soll und wann es in die Vergabe geht.

04.12.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Einheimischen eine Perspektive auf einen Bauplatz zu geben, forderte Michael Walter bei der Ortsversammlung in Thalkirchdorf. Junge Familien aus der Gemeinde hätten bei der Vergabe von Baugrund oft das Nachsehen. Deshalb forderte Walter: „ Es ist wichtig, einheimischen Familien eine Perspektive zu geben, wann es neue Bauplätze gibt und vor allem, in welchem Umfang eine Erweiterung erfolgen soll. Wann beabsichtigt die Gemeinde, weiteren Baugrund zu erschließen und etwa im Rahmen eines Einheimischenmodells zu vergeben?“

Letzter Bauplatz in Wiedemannsdorf im Januar vergeben

„Uns ist das ein großes Anliegen“, sagte Bürgermeister Martin Beckel auf der Ortsversammlung. Die Marktgemeinde sei gewillt, Baugrund zu erschließen und Einheimische dort bauen zu lassen. „Wir müssen aber erst überlegen, wie und wo wir das schaffen“, sagte Beckel.

Beim Baugebiet „Auf der Halde“ im Ortsteil Wiedemannsdorf wurde im Januar der letzte Bauplatz vergeben. Der bestehende Bebauungsplan sieht dort weitere Einfamilienhäuser vor. Da die Gemeinde allerdings auch den Landverbrauch reduzieren möchte, werde der Plan aller Voraussicht nach noch überarbeitet, sodass auch Doppelhaushälften oder Mehrfamilienhäuser in die Pläne einfließen. Ehe in Thalkirchdorf weitere Baugebiete erschlossen werden, müsse der Marktgemeinderat nun erst einmal besprechen, ob auch andere Baugebiete in Frage kommen. Das werde sich mindestens ins nächste Jahr ziehen. Beckel rechnet damit, dass die Marktgemeinde 2024 mit der Vergabe der nächsten Bauplätze starten könne. Zuvor müssten aber noch die Vergabekriterien geklärt werden.

Den Einheimischen komme die Marktgemeinde bereits bei der Bauplatzvergabe entgegen. Im Rahmen des Einheimischenmodells können Bewerber Punkte sammeln. Wer dann mehr Punkte hat, erhalte den Vorzug. Das sei ein großer Vorteil für die Ortsansässigen. Dieses Modell müsse allerdings überarbeitet werden, ehe die nächsten Bauplätze vergeben werden, damit es auch den EU-Richtlinien entspreche, erklärte Marktbaumeister Josef Aichele auf Nachfrage unserer Redaktion.

Bauplätze in Oberstaufen: Erbbaurecht bevorzugt

Ein junger Familienvater wollte wissen, warum die Grundstücke im Erbbaurecht vergeben werden? Das sei bislang nicht Pflicht gewesen, erklärte Aichele, aber jemand, der das Grundstück nicht kauft, sondern eine Gebühr an die Marktgemeinde zahlt, wurde bevorzugt. Das soll auch so beibehalten werden, denn die Marktgemeinde erhofft sich so, junge Familien aus dem Dorf, die sich ein Grundstück samt Haus nicht leisten können, weiter im Ort zu halten. „Wir wollen so auch verhindern, dass die Bauplätze zu Spekulationsobjekten werden“, sagte Beckel.

