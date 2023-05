Kollision in Oberstdorfer Lawinengalerie: Fahrer hatte 1,2 Promille

Weil er betrunken einen Unfall in Oberstdorf mit 12.000 Euro Schaden verursacht hat, muss ein 56-Jähriger vors Amtsgericht Sonthofen. Er ist Wiederholungstäter.

26.05.2023 | Stand: 06:10 Uhr

12.000 Euro Schaden – Das war die Bilanz eines Unfalls im Januar in Oberstdorf. Jetzt war ein 56-Jähriger am Amtsgericht Sonthofen wegen Straßenverkehrsgefährdung angeklagt. Denn er hatte zum Zeitpunkt der Kollision 1,2 Promille Alkohol im Blut. Jetzt droht ihm sogar eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, denn der Oberallgäuer war nicht das erste Mal unter Alkoholeinfluss am Steuer seines Autos unterwegs. Doch er kam noch einmal mit einer Bewährungsstrafe davon, muss jedoch eine Geldauflage von 1500 Euro zahlen. (Lesen Sie auch: Nach Streit im Viehscheid-Bierzelt mit dem Messer verletzt)

