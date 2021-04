Kommentar: Sanierung der Grundschule ist eine Investition in die Zukunft der Oberstdorfer Kinder

Obwohl die Kosten weiter steigen, hat der Gemeinderat das Projekt auf den Weg gebracht. Warum zweistellige Millionenbetrag trotzdem gut angelegtes Geld ist.

30.04.2021 | Stand: 11:56 Uhr

Steuereinnahmen brechen weg und der Oberstdorfer Haupterwerbszweig Tourismus steht still. In dieser Situation fällt es den Oberstdorfer Gemeinderäten verständlicherweise nicht leicht, ein Projekt für 20,6 Millionen Euro auf den Weg zu bringen.

Gemeinsam mit der Verwaltung haben sich die Ratsmitglieder noch einmal um Alternativen für die Containerschule bemüht, die vielen ein Dorn im Auge ist. Es ist nicht schön, wenn Grundschüler in so einem Rahmen unterrichtet werden müssen und von den teuren Containern bleibt in zwei Jahren nichts als eine Baugrube im Fuggerpark.

Doch das kostspielige Provisorium ist besser, als Schüler auf einer Baustelle zu unterrichten oder sie im ganzen Ort zu verteilen. Zudem ist der Prozess – nach sechs Jahren Diskussion – zu weit fortgeschritten. Wäre das Projekt jetzt gestoppt worden, hätte das dazu geführt, dass die Schüler noch jahrelang unter schlechten Bedingungen lernen. Da sind zwei Schuljahre im Container eine gute Alternative.

Es wäre zudem das falsche Signal gewesen, bei der sehnlich erwarteten Sanierung der Grundschule Oberstdorf einzuknicken, während der Therme-Neubau für 32,6 Millionen Euro vorangetrieben wird. Die „neue“ Grundschule ist teuer, aber eine Investition in die Zukunft der Oberstdorfer Kinder. Und das ist gut angelegtes Geld.

