Sind höhere Steuern und Gebühren im Oberallgäu die einzige Lösung?

Die finanzielle Lage verschärft sich zunehmend auch bei Kommunen. Dadurch steigen die Abgaben. Warum sowohl daran als auch an Entlastungen kein Weg vorbeiführt.

06.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Energiekosten explodieren, die galoppierende Inflation lässt Preise in nahezu allen Bereichen in die Höhe schießen. Da stellt sich die Frage: Ist es in diesen Zeiten der richtige Weg, Gebühren und Steuern zu erhöhen? Eine ganze Reihe von Kommunen macht das derzeit im Oberallgäu.

