Die Landrätin agiert nicht professionell

22.12.2022 | Stand: 19:06 Uhr

Am Anfang sah es so aus, als sei die Schuldfrage im Fall Rappenalptal schon eindeutig geklärt: Da war mit Baggern wochenlang in einem sensiblen Gebiet gearbeitet worden, die Alpgenossen wurden (auch öffentlich) dafür verantwortlich gemacht. Nun tauchen nach und nach aber immer mehr Fragen auf – was daran liegt, dass die Alpgenossen jetzt ebenfalls öffentlich reden.

Merkwürdig ist zum Beispiel der sogenannte „Aktenvermerk“ aus dem Oberallgäuer Landratsamt, in dem nach einem Ortstermin recht ausführlich genau die Arbeiten gutgeheißen werden, die dann erledigt wurden. Wären diese Veränderungen an dem Bachbett so illegal, wie das Landratsamt später sagte, hätte das doch schon bei diesem Gespräch geklärt werden können und müssen. Oder?

Merkwürdig ist auch, dass die Landrätin Indra Baier-Müller nach Bekanntwerden dieses die Alpgenossen entlastenden „Aktenvermerks“ zu einer „Pressekonferenz“ einlädt und dann nur wortreich daran erinnert, dass sie die zuvor von ihrer Behörde gutgeheißenen Arbeiten gestoppt hatte. Neues berichtete sie nicht. Und Fragen, zum Beispiel genau zu diesem Aktenvermerk, waren nicht zugelassen.

Warum will die Landrätin nichts zu den Vorwürfen sagen?

Ebenfalls merkwürdig ist, dass die Landrätin einen ganzen Arbeitstag lang auf die massiven Vorwürfe der Alpgenossen nichts sagen möchte und auch weder ihre verantwortlichen Beamten noch ihre Pressestelle etwas sagen dürfen in einem Fall, der landesweit auf großes Interesse stößt. Man ist von Allgäuer Landratsämtern und Rathäusern einen professionelleren Umgang mit Widerspruch, Kritik und Fragen gewohnt.

Die juristische Bewertung, ob tatsächlich jemand Recht gebrochen hat, wird vor Gericht folgen; in einem ersten Verfahren hatten sich die Alpgenossen vor dem Verwaltungsgericht nicht durchgesetzt. Klar ist aber, dass das Handeln des Landratsamtes zumindest politisch hinterfragt werden muss.

