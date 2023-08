Kompliment für den Klimawandel: Kabarett mit Andreas Rebers in Immenstadt

Kabarettist Andreas Rebers setzt in seiner „Bergpredikt“ beim Immenstädter Sommer auf schwarzen Humor. Die Nou-Well Cousines verbinden Witz und Virtuosität.

12.08.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Vom „Immenstädter Sommer“ konnte keine Rede mehr sein. Herbstlich vermummt saß beim Finale der Open-Air-Veranstaltungen im Klostergarten das Häuflein Unverfrorener im Zelt. Die Nou-Well Cousines taten ihr Bestes, um die Stimmung anzuheizen, und Andreas Rebers war mit Zoten nicht zimperlich. Dass niemand in der ersten Reihe sitze, der „Line Zero“, verstehe er nicht, eröffnete er den Abend kopfschüttelnd nach unten blickend. Wie sollten sie da nach der Show die Sexparty im VW-Bus durchziehen?

Ernsthafte Gedanken

Abgründiger schwarzer Humor, gern unter der Gürtellinie. Andererseits immer wieder ernsthafte Gedanken über den Menschen und die Zukunft des Planeten – mit dieser Kombination steht Rebers ziemlich allein da in der Kabarett-Landschaft. In seinem Programm „Bergpredikt“ schlüpft er in schwarzes Tuch und Prediger-Rolle. Macht sich Gedanken über Gott und die Welt, etwa das Klima. Klar habe sich das schon öfter verändert in der Erdgeschichte. Aber das habe damals Millionen Jahre gedauert, während wir das in 300 hingekriegt haben. Dafür sei doch mal ein Kompliment fällig. Zum Thema Kirchenferne hat dieser resolute Priester seine eigenen Methoden, zu denen auch die Zwangstaufe in der Regentonne gehört. Im Gendern allerdings ist er konsequent: Menschen und Menschinnen, Brüder und Brüderinnen, Christen und Christinnen ...

Die Beauty-Queen von Oberschwabach-West

Für die wegen Krankheit verhinderten Wellküren sprang die nächste Generation ein: Die Geschwister Maria, Matthias und Alex zaubern auf zwei Geigen und Cello, begleitet von Cousin Max auf Ziach, Schlagzeug und Keyboard. Auch Andreas Rebers mischt sich ein mit seinem Akkordeon. Von schmissiger bayerischer Volksmusik bis zum bulgarischen Tanz oder zum irischen Londonderry Air reicht die Palette, dazwischen wird gekonnt gesungen.

Spätestens als Maria als Beauty-Queen von Oberschwabach-West auf die Bühne kommt, oder Matthias seinen Geigenbogen auseinander nimmt und Bachs Chaconne anstimmt, ist klar: Für Wellness ist auch in Zukunft gesorgt. Die Verbindung von Witz und Virtuosität liegt wohl tatsächlich in den Genen dieser Familie.