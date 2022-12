Neugeborenes vor Krankenhaus gefunden: So geht es dem Baby

Am Dienstagmorgen wurde ein neugeborener Junge vor dem Krankenhaus in Immenstadt gefunden. Die Polizei ermittelt.

06.12.2022 | Stand: 14:37 Uhr

In Immenstadt wurde am Dienstagmorgen ein Neugeborenes vor der Notaufnahme des Klinikums gefunden. Das geht aus einem Medienbericht hervor, die Polizei bestätigte die Meldung auf Nachfrage unserer Redaktion. "Dem Kind geht es gut", sagte eine Sprecherin des Klinikums. Eine Pflegekraft habe den Jungen gegen 6.30 Uhr im Windfang der Notaufnahmen gefunden - eingewickelt in Handtücher. Er sei umgehend medizinisch versorgt worden. Das Neugeborene war zu diesem Zeitpunkt des Fundes etwa 30 Minuten alt, sagt die Sprecherin. Es wurde in die Kinderklinik nach Kempten verlegt und sei wohlauf. "Wir wissen aber nicht, wer die Eltern sind."

Die Polizei ermittelt nun zu den näheren Umständen des Falls und konnte dazu noch keine weiteren Details nennen (Stand: 13 Uhr). Generell werde in solchen Fällen zunächst die nähere Umgebung abgesucht, erklärt Polizeisprecherin Isabel Schreck. Auch die Kleidung oder Gegenstände, die bei einem ausgesetzten Kind gefunden werden, könnten bei der Suche nach der Familie helfen. Um die Mutter zu finden, könnte es zudem es eine Option sein, in umliegenden Krankenhäusern anzurufen und zu fragen, ob dort Frauen mit Geburtsverletzungen vorstellig wurden.

"Aussetzung ist ein Straftatbestand", sagt Schreck. Wer einen Menschen in einer hilflosen Lage im Stich lasse und so die Gefahr besteht, dass dieser stirbt oder gesundheitliche Schäden davonträgt, dem drohe eine Haftstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren. Das erhöhe sich noch, wenn es sich um das eigene Kind oder eine Person handelt, die man betreut. "Dann geht es um eine Strafe zwischen einem und zehn Jahren."

Weitere Informationen folgen.

