Überfälle, Schüsse und Vergewaltigungen in Pariser Vororten: Diese Oberallgäuerin hat alles erlebt

Francoise Gribonval-von Robakowskis Jugend nahe Paris war von Überfällen und Kriminalität geprägt. Wo für sie die Wurzeln der Krawalle in Frankreich liegen.

08.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wenn die Nachrichten gerade von Jugendlichen berichten, die sich in Frankreich Straßenschlachten mit der Polizei liefern, hört Francoise Gribonval-von Robakowski genau hin. Die 58-Jährige stammt aus St. Denis, einer der berüchtigten Vorstädte von Paris. Sie hat erlebt, wie das Viertel, in dem sie aufwuchs, immer mehr von Gewalt und Kriminalität überschattet wurde. Gribonval-von Robakowski wirft der Politik vor, bewusst die Augen vor den Problemen in diesen Siedlungen verschlossen zu haben.

