Altstädter Bürger zeigen Solidarität mit Geflüchteten

02.04.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Mit „ungeheurer Solidarität“ haben Menschen aus Altstädten Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufgenommen. So beschreibt es Christian Schröttle. Der 49-Jährige ist selbst zwei Mal an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um Flüchtlinge ins Oberallgäu zu holen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er von den Fahrten und wie es den Ukrainern in den ersten Wochen ergangen ist.

Als der Krieg ausbrach, habe Schröttle einer ukrainischen Deutschlehrerin aus Riwne im Nordwesten des Landes angeboten, sie nach Deutschland zu holen. Die 53-Jährige und die Familie Schröttle hatten sich einige Jahre zuvor kennengelernt. Sie sagte zu und so fuhr der 49-jährige Oberallgäuer die 1400 Kilometer bis zur Grenze. Der Mann und der volljährige Sohn der Frau mussten zurückbleiben. Die Mutter der Ukrainerin entschied, ebenso im Land zu bleiben. „Wenn, dann möchte sie daheim in ihrem Bett sterben“, habe die 53-Jährige Schröttle erzählt.

Hotelier nimmt Kriegs-Flüchtlinge kostenfrei bei sich auf

Gemeinsam fuhren sie in ein Auffanglager, um weiteren Flüchtlingen eine Fahrt anzubieten. Dort habe Schröttle Tausende von Menschen gesehen. „Es war so surreal“, erinnert sich der Altstädter. „Man hätte meinen können, im nächsten Moment läuft die eigene Familie durch das Hallentor.“ In den Augen der Menschen habe er eine „tiefe Leere“ gesehen, sagt Schröttle: „Es war beklemmend.“ Insgesamt sieben Flüchtlinge fuhren mit ihm und in einem weiteren Auto nach Deutschland.

In Görlitz bei einem Zwischenstopp nahm ein Hotelier die Gruppe kostenfrei auf. „Wir haben uns gefühlt wie an Weihnachten auf Herbergssuche.“ Abends seien sie in die Kirche gegangen, wo der Pfarrer die Geflüchteten segnete. Dann ging es weiter ins Oberallgäuer Altstädten.

Altstädter bieten Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Familie Schröttle betreibt in dem Ort Ferienwohnungen, in denen sie die Ukrainerinnen mit ihren Kindern unterbrachte. Bei der zweiten Fahrt holte Schröttle weitere Bekannte der Flüchtlinge ins Oberallgäu. Mitbürger aus Altstädten sowie das Kloster hätten Unterstützung zugesagt. „Ich wusste, wenn ich jetzt losfahre, haben alle eine feste Bleibe, wenn ich zurückkomme“, sagt der 49-Jährige. Das Parkhotel Burgmühle aus Fischen habe ihm einen Kleinbus zur Verfügung gestellt. So habe er weitere elf Menschen ins Oberallgäu geholt.

Die Hilfsbereitschaft in der Altstädter Bevölkerung und über das Dorf hinaus sei enorm, sagen Christian Schröttle und seine Frau Gerlinde. Nachbarn, Freunde und weitere Bürger hätten spontan Geld und Kleidung gespendet und geholfen, „wo es nur geht“. Im Dorfladen wurde eine Box und ein Wagen für Lebensmittelspenden aufgestellt.

So helfen die Bürgerinnen und Bürger den Ukrainern

Martina Bischoff-Koch, ehemalige Mitarbeiterin im Landratsamt, helfe den Geflüchteten bei den Behördengängen. Die frühere Lehrerin Petra Schneider unterrichte sie in Deutsch. Außerdem kümmerte sich die ukrainische Deutschlehrerin um die Verständigung zwischen Einheimischen und Geflüchteten. Wichtig sei aber gewesen, dass sie in Sicherheit sind, sagt Schröttle. „Keine Bombengeräusche mehr.“

