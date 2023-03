Krönung einer Traumsaison: DJK Seifriedsberg holt das Double

Das Tischtennis-Team der DJK Seifriedsberg macht die BOL-Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Landesliga vorzeitig „fix“.

13.03.2023 | Stand: 18:07 Uhr

Es war das perfekte Wochenende für die DJK Seifriedsberg. Neben der vorzeitigen Bezirksoberliga-Meisterschaft durch ein 5:5 in Großaitingen und einen 6:4-Sieg in Steinheim waren die DJKler noch im Südwest-Bayerischen Pokal erfolgreich. Als ausrichtender Club sicherten sich Laurin Goell, Nico Mauch, Sarah Alzinger und Kilian Frei mit zwei 4:3-Siegen den Titel und dürfen in zwei Wochen zum bayerischen Pokalturnier nach Oberfranken.

DJK brauchte drei Zähler - knappe Siege auch im Pokal

Dabei lief die Titeleroberung für die DJK durchaus mühsam ab. In der Liga waren gerade drei Zähler vonnöten, um den Erfolg und den Aufstieg in die Landesliga klarzumachen. Und genau das erreichten die Seifriedsberger nach zuvor zwölf Siegen in 13 Partien mit den beiden Resultaten. Auch im Pokal setzte sich die DJK übrigens knapp durch 4:3-Siege durch.

Dabei stand die Mission unter keinem guten Stern: Starspieler Laurin Goell war gesundheitlich angeschlagen und verpasste beide Ligaduelle. Ohne ihre Nummer eins ging die DJK nicht mehr als klarer Favorit ins Rennen. In Großaitingen zahlte sich aber einmal mehr die Jugendarbeit aus: Der 16-jährige Julian Ruland kam zum Premiereneinsatz.

Die Eingangsdoppel egalisierten sich zunächst. Mauch/Frei gewannen 3:2, während Alzinger/Ruland 1:3 unterlagen. In den Einzeln machte Mauch kurzen Prozess mit einem Drei-Satz-Sieg, ehe Alzinger 1:3 unterlag. Das „hintere“ Paarkreuz ließ auch Federn.

Während Ruland beim 0:3 nie zu seinen Stärken fand, lieferte sich Frei einen Krimi, unterlag aber im „Fünften“ 4:11. Die Gastgeber lagen 4:2 in Front. Das „Re-Break“ gelang aber im hitzigen Duell der „Einser“ – Mauch drehte mit kühlem Kopf nach 0:1-Satzrückstand auf 3:1. Auch Alzinger gewann „in drei“ und stellte auf 4:4. Zwar unterlag Frei mit 0:3, doch Ruland trumpfte noch einmal auf und holte den wichtigen Punkt zum 5:5-Remis.

Seifriedsberg wechselt Aufstellung für das Matchball-Spiel

Für das Spiel in Steinheim nahmen die Seifriedsberger noch einmal einen Wechsel in der Aufstellung vor und rekrutierten mit Andreas Ruland (Vater von Julian) einen Spieler aus dem dritten Team. Erneut stand nach den Doppeln ein 1:1. In den Einzeln folgte ein „Hin und her“ mit Siegen für Mauch und Frei und Niederlagen für Alzinger und Ruland. In der zweiten Einzelrunde wurde das Duell knapper.

Mauch bezwang die gegnerische „Eins“ im Krimi, Alzinger unterlag auch „nach fünf“. Frei sicherte mit seinem 3:1-Sieg die 5:4-Führung und damit den ersten „Titel-Matchball“. Wie schon am Vortag richteten sich alle Augen auf Ruland, diesmal auf den Senior. Andreas Ruland drehte den 0:1-Satzrückstand in einen 3:1-Sieg und bescherte der DJK damit Meisterschaft und den Aufstieg.

Viel Zeit zu feiern hatten die Oberallgäuer allerdings nicht. Gleich am nächsten Morgen ging es mit dem Pokalwettbewerb weiter. Als Sieger des Bezirkspokals durfte die DJK gegen die anderen Pokalsieger Südwestbayerns antreten. Im Modus Jeder-gegen-jeden wurde nach der Absage eines Teams im „Final-Three“ gespielt.

Pokal-Turnier: Zwei hauchdünne Erfolge reichen

Laurin Goell, noch immer nicht ganz fit, wies gegen den TSV Milbertshofen seinen Gegner mit 3:0 in die Schranken. Mauch dagegen unterlag gegen die Nummer eins der Oberbayern in vier Sätzen. Mit dem Spiel von Alzinger wurde das Match mehr und mehr zum Krimi. Gegen die Penholder-spielende Chinesin lag Alzinger schnell 0:2 hinten, kämpfte sich aber in den fünften Satz zurück und gewann 11:4. Im Doppel unterlagen aber Goell/Mauch mit 0:3 überraschend deutlich, sodass Milbertshofen 2:2 ausglich.

Alle drei Schlusseinzel gingen über die volle Distanz. Goell besiegte die Nummer eins mit 3:2. Alzinger wiederholte beinahe ihr Kunststück, unterlag aber hauchdünn 2:3. Beim 3:3 hatte Nico Mauch das letzte Wort: Der Kapitän gewann mit drei siegreichen Sätzen in Folge zum 4:3-Sieg. Im zweiten Spiel brachte die DJK mit Kilian Frei (Nummer vier) für Alzinger eine frische Kraft. Dieser unterlag aber anfangs mit 0:3. Sichtlich geschwächt zitterte Goell sein Spiel im fünften Satz nach Hause und Mauch stellte mit 3:0 auf 2:1 für die Hausherren.

Im Doppel siegte die DJK, ehe die Spitzenspieler ein Spektakel lieferten: Am Ende fehlten Goell jedoch die letzten Körner – er unterlag im Krimi, es stand 2:3. Da auch Frei mit 1:3 verlor, ging wieder Mauch beim 3:3 ins siebte Spiel. Der Kapitän spielte sich in einen Rausch und gewann mit seinem aggressiven Angriffsspiel 3:0 – und den Pokal.

Hinter dem „Flaggschiff“ war auch die „Reserve“ der DJK lange Zeit auf „Titelkurs“. Die zweite Mannschaft trat gegen die anderen Kreispokalsieger aus Südwest-Bayern an. Nach Siegen gegen TSV Rain/Lech II und den SV Ried gab es eine Niederlage gegen den TSV Gräfelfing V. Nach Spiel- und Satzdifferenz stand für die Oberallgäuer am Ende Rang drei.