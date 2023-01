Künstler mit der Kamera: In Oberstdorf gibt es eine neue Fotogalerie

Fotograf Stefan Lindauer hat in Oberstdorf eine neue Galerie eröffnet, in der er auch Werke von Kollegen präsentiert. Darunter sind auch historische Aufnahmen.

03.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Eine neue Fotogalerie, zusätzlich zu der mit seinen eigenen Werken in der Oststraße, hat Stefan Lindauer zusammen mit seiner Frau Sonja in Oberstdorf eröffnet. Gegenüber der „Traube“ werden auch die Arbeiten von sechs Kollegen präsentiert.

Lindauer, in Oberstdorf aufgewachsen, war als Fotograf in Düsseldorf erfolgreich, kehrte 2016 in die Heimat zurück. Mit seinem jungen und frischen Blick fand er hier so viel Zuspruch, dass er sich nun entschloss, auch gleichgesinnte Kollegen zu vermarkten.

Bergbilder sind aus verschiedenen, sich gut ergänzenden Perspektiven erhältlich: Da sind die geschliffenen, spektakulären Gipfel-Porträts von Jonathan Besler, die großzügigen Panoramen von René Dießner und die hingebungsvollen Studien von Winni Egger, der einerseits die Gipfel Trettach und Höfats in immer neuen Variationen abbildet, andererseits Stillleben kreiert, die auch als Gemälde alter Meister durchgehen würden. Obst oder diverse Gegenstände des alten Lebens erscheinen im weichen Licht gezeichnet – das Ergebnis könnte von Dürer stammen. Unglaublich, was durch die Linse alles möglich ist.

Hugo Waizenegger aus dem Westallgäu porträtiert nicht nur kernige Älpler, sondern auch Kälble mit ausdrucksvollen Gesichtern. Von Holger Cremer stammen Tier-Aufnahmen von schamanischer Kraft. Fuchs, Schneehase und andere scheinen direkt dem Märchen entsprungen. Wenn sie zu sprechen begännen, man wunderte sich nicht. Dazu kommen Lindauers eigene Bilder, quer durch alle Genres, die allein schon den Besuch lohnen.

Das Tüpfelchen auf dem i sind die historischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Lala Aufsberg. Sie zeigen Oberstdorf, das Oberallgäu und seine Menschen in einer anderen Zeit.

So präsentiert diese Galerie Bilder unserer Heimat von Foto-Künstlern, die die Seele erreichen. Besichtigen kann man sie auch im Internet unter der Adresse „www.heimatfotograf.com“ in der Rubrik „shop“. Dass man das Gewünschte in gewünschter Größe erhalten kann, dafür sorgt Sonja Lindauer. Auch in eine eigene Werkstatt mit Druckern und Rahmen-Systemen hat das Ehepaar viel investiert.

Schön, dass die Nachfrage bei Gästen und Einheimischen da ist. Aber am meisten freut es Stefan und Sonja Lindauer natürlich schon, wenn auch die Älpler selbst in der Galerie in der Bachstraße 7 auftauchen und höchstes Lob formulieren, wozu in Oberstdorf ein Wort genügt: khörig!

Die Arbeiten der Fotografen im Internet.

