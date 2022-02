In Oberstaufen sollen sich Ausflügler an den Kosten für Wanderwege und den Kurpark beteiligen. Denn der Tourismus-Eigenbetrieb häuft Schulden an.

10.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

2,34 Millionen Euro fehlen heuer vermutlich im Tourismus-Haushalt in Oberstaufen. Der 2018 gegründete Tourismus-Eigenbetrieb der Marktgemeinde (TEO) hat bereits jetzt Schulden in Höhe von 6,4 Millionen angehäuft. Aus Sicht von Bürgermeister Martin Beckel kann es so nicht weitergehen.