Kurse für Ehrenamtliche: Kein Angst vor dem Vorstandsamt

Die Freiwilligenagentur bietet Vereinsführerschein für Ehrenamtliche an. Seminarleiter Karl Bosch erklärt, welche Inhalte für die Teilnehmer wichtig sind.

27.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Es geht wieder los: Ab 11. März haben Ehrenamtliche aus dem Oberallgäu und Kempten wieder die Möglichkeit, einen Vereinsführerschein zu erwerben. Der Kurs wird vom „Vereinsfuchs“ der Freiwilligenagentur Oberallgäu für alle Vereine in Kempten und im Oberallgäu angeboten. Seminarleiter ist Karl Bosch (61). Der gelernte Industriefachwirt und zertifizierte Coach und Mediator ist seit knapp zehn Jahren als Vereinsberater tätig. Er selber hat einige Erfahrungen im Vorstandsamt gesammelt: 15 Jahre lang als Vorsitzender des Bezirks 2 Sonthofen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund, 14 Jahre lang als Vorsitzender der Dorfmusik Berghofen und zwei Jahre lang als hauptamtlicher Geschäftsführer des TV Kempten. (Lesen Sie auch: Rechnung an Vereine: Transparenzregister sorgt für Ärger)

Was versteht man unter einem Vereinsführerschein?

Karl Bosch: Die Idee hatte ich vor vier Jahren, weil viele Vorstände ins kalte Wasser springen müssen. Für Übungsleiter oder Dirigenten gibt es Kurse, aber nicht für Vereinsvorstände. Zum anderen gibt es viele Vorurteile: Man muss alles allein machen, man steht mit einem Fuß im Gefängnis. Da besteht oft nur ein Halbwissen. In den Seminaren werden alle Spektren beleuchtet – von Konfliktlösungen über die Motivation der Mitglieder bis zu rechtlichen Dingen. Damit will ich den Menschen die Angst nehmen, solch ein Amt zu übernehmen.

Für wen ist der Führerschein gedacht?

Bosch: Sowohl für Vorstände, die schon länger im Amt sind, für potentielle Vorstände, die kommen und sagen, ich soll das übernehmen, als auch für Leute, die das Amt ganz frisch angetreten haben.

Gleich in dem ersten Modul geht es um Kommunikation und Rhetorik. Welche Fertigkeiten können Sie da vermitteln?

Bosch: Die Kommunikation ist für mich wesentlich. Zum einen ist das ein Faktor für die Zufriedenheit und die Motivation der Mitglieder. Da stellt sich zum Beispiel die Frage, wie gestalte ich die Kommunikation, dass die Mitglieder Bescheid wissen, dass sie wissen, was passiert, was der Vorstand macht. Für mich ist das auch ein Zeichen der Wertschätzung. Dann gibt es verschiedene Kommunikationskanäle: Es gibt spezielle Vereins-Apps, die auch datenschutzsicher sind, es gibt E-Mails oder auch die Möglichkeit, auf der Homepage einen internen Bereich einzurichten. Rhetorik ist wichtig, um dem Vorstand die Angst zu nehmen, Reden vor anderen Menschen zu halten. Oft höre ich: Ich kann nicht reden. Ich behaupte: Jeder kann das. Es braucht ein bestimmtes Handwerkszeug dazu wie Körpersprache, Stimme, Tonlage, um als glaubhafter Redner aufzutreten.

Was sind die häufigsten Fragen?

Bosch: Das Wichtigste ist die Frage nach der Haftung des Vorstands: Ist es wirklich so, dass der Vorstand haftet? Grundsätzlich gilt, dass der Verein haftet und nicht der Vorstand. Dann werden häufig steuerrechtliche Fragen gestellt: Wie stelle ich eine Spendenbescheinigung richtig aus, wie komme ich der Aufsichtspflicht nach, um nicht in der Haftung zu stehen. Es kommen oft auch Fragen zur Mitgliederversammlung: Wie führen wir die Wahl rechtssicher durch, wie muss eingeladen werden und so weiter.

Welche Auswirkungen hat Corona auf den Führerschein gehabt?

Bosch: Während der Pandemie habe ich das Seminar komplett online angeboten. Das haben wir jetzt zum Teil beibehalten, indem es neben zwei ganztägigen Präsenzveranstaltungen vier Online-Kurse am Abend gibt. Das kommt auch den Teilnehmern entgegen. Wenn Corona für eines gut war, dann für die Feststellung, dass Online-Unterricht gar nicht so schlecht ist. Auch von der Technik her hat sich unglaublich viel getan. So ist es künftig auch erlaubt, Mitgliederversammlungen virtuell durchzuführen. Am 8. Februar hat der Bundestag ein Gesetz dazu verabschiedet.

Gibt es für Sie auch persönliche Erfolgserlebnisse?

Bosch: Ja, wenn es zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Feedback von einem Vorstand gibt, der schon seit 20 Jahren im Amt ist: Jetzt bin ich so lange im Amt und habe doch so viel Neues erfahren. Oder wenn jemand sagt: Mir ist die Angst genommen worden, ich bin jetzt richtig motiviert, ein Vorstandsamt zu übernehmen. Oder wenn jemand sagt: Jetzt habe ich lange überlegt, aber das mache ich jetzt.

Bekommen die Teilnehmer auch wirklich einen Führerschein in die Hand?

Bosch: Ja, sie bekommen ein Zertifikat, das zum Beispiel auch vom Bayerischen Landes-Sportverband anerkannt wird. Das Schöne daran ist: Den „Lappen“ kann einem keiner nehmen, selbst wenn der Inhaber mal zu viel Gas im Verein gibt.

So läuft der Vereinsführerschein ab