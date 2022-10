Landkreis übernimmt Schulen im südlichen Oberallgäu

Der Kreistag hat entschieden, dass weiterführende Einrichtungen im südlichen Oberallgäu künftig nicht mehr in kommunaler Hand sind. Um welche es geht.

29.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Landkreis Oberallgäu wird sechs weiterführende Schulen im Süden übernehmen. Das hat der Kreistag am Freitag beschlossen. Dabei geht es um die Gymnasien in Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf, die Realschulen in Immenstadt und Sonthofen sowie die Fachoberschule in der Kreisstadt.

Im Vorfeld war in den einzelnen kommunalen Gremien intensiv diskutiert worden. Insbesondere in Sonthofen herrschte viel Skepsis: Das bewiesen fünf Gegenstimmen und eine kontroverse Debatte. Gerhard Wimmer ( SPD) erklärte im Kreistag, warum er im Stadtrat dagegen gestimmt hatte: Sein Votum sei nicht als Misstrauen gegenüber dem Landkreis zu verstehen, sondern als Zuspruch für die Stadt Sonthofen, die drei der betroffenen Schulen in den vergangenen Jahrzehnten gut betreut habe. Wimmer war der Einzige, der im Kreistag gegen die Übernahme durch den Landkreis ab 2024 stimmte.

Übernahme der Schulen im südlichen Oberallgäu bringt Kreishaushalt nicht "in Bedrängnis"

Peter Neßler (UB/ÖDP) wollte wissen, welche Auswirkungen dieser Schritt auf die Kreisumlage hat – also die Abgaben der Kommunen an den Landkreis. Laut Kreiskämmerer Reinhard Reitzner ist nach jetzigem Stand ein leichter Anstieg der Umlage zu erwarten – die momentan bekannten Investitionen an den sechs betroffenen Schulen mit berücksichtigt. Die Übernahme der Einrichtungen bringe den Oberallgäuer Haushalt aber keineswegs „in Bedrängnis“.

Michael Käser (FDP) plädierte dafür, bei der Verwaltung der Einrichtungen mit Kempten zusammenzuarbeiten, bevor eigene Strukturen aufgebaut werden. Landrätin Indra Baier-Müller zeigte sich jedoch zurückhaltend: In den betroffenen Schulen seien keine Schüler aus dem nördlichen Landkreis.

Austausch mit Kempten: Viertes Gymnasium?

In anderer Hinsicht ist jedoch ein intensiver Austausch mit Kempten geplant: Dabei geht es um ein mögliches viertes Gymnasium in der Stadt – oder die Frage, ob im nördlichen Landkreis ein neues Gymnasium entsteht. Laut Landratsamt stehen die Gespräche dazu aber noch ganz am Anfang.

