So lief Strack-Zimmermanns Besuch in Sonthofen

FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann lockt 100 Zuhörer nach Sonthofen - und eine Handvoll Demonstranten.

17.08.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Sie steht wie kaum eine andere Politikerin für einen konsequenten Kurs gegenüber Russland: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, forderte schon mehrfach Waffenlieferungen für die Ukraine und zieht mit dieser Haltung auch Kritik auf sich. 100 Zuhörerinnen und Zuhörer wollten in der „Filmburg“ in Sonthofen wissen, was die 65-Jährige zu sagen hat. Eine Handvoll Demonstranten brachte derweil vor der Tür Friedensappelle und Trillerpfeifen zu Gehör.

„Wer in Russland trillert, geht in den Gullag“, stellte Strack-Zimmermann angesichts dieser Begrüßung fest. Und FDP-Landtagsmitglied Dominik Spitzer kritisierte, dass es keine sachliche Auseinandersetzung mittels Argumente gebe. An der Diskussion mit der FDP-Politikerin nahm keiner der Demonstrierenden teil.

Strack-Zimmermann: Klare Worte zum Ukraine-Krieg

Strack-Zimmermann lieferte indes, was die Besucher wohl erwarteten und mehrfach mit Applaus bedachten: Klare Worte rund um den Russland-Ukraine-Krieg. Der Angriff Russlands sei völkerrechtswidrig und die Folge der „lauen“ Reaktion des Westens auf die Annektierung der Krim 2014 und den Krieg in der Ostukraine. Diese „Nicht-Reaktion hat Putin bestärkt“. Nun gelte es umso mehr, sich zu positionieren. Denn: „Wenn wir das durchgehen lassen, ist das nicht der letzte Krieg in Europa.“

Auch sie habe gelernt, Konflikte möglichst friedlich zu lösen. Doch eine solche Denke sei im Verteidigungsausschuss fehl am Platz, plauderte sie aus dem Nähkästchen. Denn: „Da geht es rustikaler zu.“ Ihre Überzeugung ist: „Je mehr wir tun, desto schneller geht der Krieg zu Ende.“ Nur aus der Stärke heraus habe die Ukraine eine Chance zu überleben.

„Die Welt ist jetzt eine andere“, stellte Strack-Zimmermann fest. Und das nicht nur wegen des russischen Angriffskriegs, sondern „auch mit Blick auf China“. Taiwan erwarte zwar keine militärische Unterstützung, „aber dass wir darüber nachdenken, ob wir weiter in so enger wirtschaftlicher Abhängigkeit von China sein sollten“. Es geht für die FDP-Politikerin um die Frage, „was es uns wert ist, wieder mehr in Europa und Deutschland zu produzieren“.

Zum Thema AfD: "Sind es Demokraten"

Einen klaren Appell richtete Strack-Zimmermann an die Zuhörer mit Blick auf die AfD. Deren Sprache sei „radikal und menschenverachtend“. Zwar seien die AfD-Abgeordneten demokratisch gewählt. Aber: „Sind es Demokraten?“ Und: „Auch Hitler wurde demokratisch gewählt.“ So gelte es, in privaten Diskussionen klar Stellung gegen diese Partei zu beziehen: „Schweigen Sie nicht.“

Auf die Frage, ob sich die Mitglieder des Verteidigungsausschusses Gedanken um ein Russland nach Putin machen, antwortete die Politikerin, dass dies der Fall sei. Aber: „Wir bauen nicht darauf, dass sich das natürlich regelt. Zumal wir nicht wissen, wer nachkommt.“

Einen „kompletten Wirtschaftsboykott“ gegen Russland forderte aus den Zuhörerreihen Helmut Scheel. „Da ist noch Luft nach oben“, räumte Strack-Zimmermann ein. Aber: Mögliche Konsequenzen „müssen wir den Leuten erklären“, wenn beispielsweise die Energie noch teurer werde.

