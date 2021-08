„Der nächste Winter kann kommen“ - Nach dem Unglück 2019: Balderschwang bekommt Lawinenschutz

Eine Lawine raste im Januar 2019 in den Wellnessbereich eines Hotels in Balderschwang. Jetzt investieren Gemeinde und Landkreis in eine technische Verbauung.

20.08.2021 | Stand: 18:50 Uhr

Die Oberallgäuer Gemeinde Balderschwang bekommt einen Lawinenschutz: Noch vor Winterbeginn soll die Verbauung fertig gestellt werden. Sie entsteht genau dort, wo im Januar 2019 eine Lawine den Berg hinunterraste und den Wellnessbereich des Hotels „Hubertus Mountain Refugio“ unter sich begrub. Seitdem stand die Frage im Raum, wie die Menschen in dem auf 1044 Meter Höhe gelegenen Ort besser vor den Schneemassen geschützt werden können. Jetzt investieren die Gemeinde und der Landkreis Oberallgäu gemeinsam 1,8 Millionen Euro in den technischen Lawinenschutz. Doch auch ein Schutzwald ist noch nicht vom Tisch.

Nach Lawinen-Unglück 2019: Balderschwang bekommt Lawinen-Schutz

Bei dem Lawinenunglück 2019 drangen die Schneemassen sogar bis in zwei Hotelzimmer ein. Mehr als 100 Urlauber waren zu dem Zeitpunkt in dem Hotel einquartiert. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber es entstand ein Millionenschaden. Aufgrund der Sperrung des Riedbergpasses und der Strecke über das österreichische Hittisau war die Gemeinde damals von der Außenwelt abgeschnitten. Auslöser für die Lawine war ein Baum gewesen, der dem Gewicht des Schnees nicht mehr stand gehalten hatte. Er war umgestürzt und hatte die Massen ins Rollen gebracht. Die Überreste des abgebrochenen Baumstammes stehen heute direkt an der Baustelle, an der die Schutznetze errichtet werden.

Das Steinschlag-Schutznetz in der obersten Reihe des ersten Bauabschnitts steht bereits. Darunter sollen mehrere Reihen Lawinenschutznetze gebaut werden. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf zehn Millionen Euro beziffert. Dabei wurden vier Gebiete ausgewiesen, in denen technische Verbauungen aus Stahl vor den Schneemassen schützen sollen. Bis 2023 sind laut Christoph Wipper von der Kreistiefbauverwaltung voraussichtlich alle vier Bauabschnitte abgeschlossen. Die Grundstückseigentümer entschädige man für die Einschränkungen, die durch die Verbauungen entstünden. (Lesen Sie auch: Was gilt in den Bergen? Ein Gipfelknigge klärt mit Comics über das richtige Verhalten auf)

Lawinenschutz in Balderschwang: Der Schutzwald ist noch nicht komplett vom Tisch

„Die Schutzbauten bedeuten Sicherheit für Balderschwang“, sagt Bürgermeister Konrad Kienle. „Der nächste Winter kann kommen.“ Nach wie vor sind die Pläne für einen Schutzwald als langfristige Alternative zur technischen Verbauung nicht komplett vom Tisch. „Wir sind auf der Suche nach einer Kompromisslösung“, sagt Wipper. Auf den Alpflächen gebe es Thymian-Ameisen-Bläulinge und Apollofalter, die auf der roten Liste gefährdeter Arten stehen. Ein Aufforsten würde deren Lebensraum bedrohen. Zudem brauchten die Bäume mehrere Jahrzehnte Wachstum, um für den Lawinenschutz kräftig genug zu sein. Dass der erste Bauabschnitt nun in Angriff genommen wurde, sei der „liebevollen Hartnäckigkeit“ des Bürgermeisters zu verdanken, sagt Landrätin Indra Baier-Müller. Immer wieder habe er mit den verschiedenen Akteuren gesprochen. (Lesen Sie auch: Der wohl älteste Baum Bayerns steht über Balderschwang)

