Die Initiativen reichen von besonderen Naturplätzen in Oberstdorf über Büro-Arbeitsplätze im Immenstädter Schloss bis zu einer Mountainbike-Anlage in Kempten.

11.10.2021 | Stand: 12:27 Uhr

Besondere Naturplätze in Oberstdorf, eine „Coworking Space“ im Immenstädter Schloss oder eine Mountainbike Jumpline in Kempten – diese und weitere fünf Projekte hoffen auf eine Finanzspritze aus dem europäischen Leader-Programm: Richtig Gas gibt die Regionalentwicklung Oberallgäu zum Schluss der Förderperiode, die 2022 endet. Das Entscheidungsgremium sprach sich in der jüngsten Sitzung dafür aus, fünf Projekte zu fördern. Zudem wurden drei weitere Vorhaben vorgestellt.