Warum zwei Oberallgäuer nicht Lehrer werden können - obwohl sie unbedingt wollen

Zwei Oberallgäuer Quereinsteiger helfen während der Coronazeit in den Schulen aus. Nach diesem Schuljahr dürfen sie aber nicht mehr weiterarbeiten.

19.07.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Er hat seinen Traumberuf gefunden: Vincent Frey will Lehrer werden. Seit zwei Jahren arbeitet der Kemptener schon an der Mittelschule in Sonthofen. Er würde das auch noch viel länger machen, doch das wird ihm nun verwehrt. „Ich will das Referendariat machen, habe aber eine Absage vom Kultusministerium bekommen, weil ich nur einen Masterabschluss einer Hochschule habe“, erzählt Frey. Erforderlich sei allerdings ein Universitätsabschluss.

Der 28-Jährige war die vergangenen zwei Jahre als Teamlehrkraft eingesprungen und hat nun seine Berufung gefunden. „Es ist das, was ich machen will. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen macht mir viel Spaß.“ Auch von seinen Kollegen habe Frey super Feedback erhalten, vom Rektor gab es außerdem ein Empfehlungsschreiben.

Vermutlich werde das alles nicht reichen, um das obligatorische Referendariat machen zu dürfen. Frey fühlt sich deshalb ungerecht behandelt. „Das ist mir natürlich sauer aufgestoßen.“ Zwei Jahre war er nicht nur Teamlehrkraft, sondern machte seinen eigenen Stundenplan, schrieb Proben, benotete seine Schüler und schrieb Zeugnisse. Er arbeitete also wie ein Vollzeitlehrer.

Lehrermangel an Schulen im Oberallgäu: "Bei uns kommt es auf jede Lehrkraft an"

Mit dem ablaufenden Schuljahres endet aber sein Vertrag. Die Schule würde ihn gerne weiterbeschäftigen, er würde gerne dort bleiben. Denn auch in der Mittelschule Sonthofen sei der Lehrermangel zu spüren. „Bei uns kommt es auch auf jede einzelne Lehrkraft an“, sagt Frey. Viele Optionen bleiben dem 28-Jährigen nicht, wenn er als Lehrer weiterarbeiten will. „Ich könnte zwar Lehramt studieren, aber noch einmal sechs Semester sind für mich nicht finanzierbar.“

Denn nach seinem Abitur studierte Frey bereits in München im betriebswirtschaftlichen Bereich, an der Hochschule in Kempten schloss er danach seinen Master in „Innovation, Unternehmertum und Leadership“ ab. Wegen seines Bachelorstudiengangs durfte er auch als Teamlehrkraft anfangen. „Da hat das Kultusministerium nicht differenziert. Auch in der freien Wirtschaft macht das keiner.“ Frey ist jedenfalls enttäuscht und steht vor einer unsicheren Zukunft. „Während der vergangenen zwei Jahre haben wir die Schulen unterstützt. Jetzt werden wir fallengelassen. Das zeugt nicht von Dankbarkeit.“

Ein weiterer Oberallgäuer steht vor einer ungewissen Zukunft

Das sieht auch der grüne Landtagsabgeordnete Thomas Gehring so. Mit seinen Fraktionskollegen reichte er einen Dringlichkeitsantrag im Landtag ein. Dieser sah unter anderem vor, dass es Quereinsteigern – wie Vincent Frey – einfacher gemacht werden soll, das Referendariat zu machen und somit den Lehrberuf ausüben zu dürfen.

Der Antrag wurde allerdings abgelehnt. „Es war eine heftige Debatte mit dem Kultusminister“, sagt Gehring. Die CSU und Freien Wähler stimmten letztlich gegen den Antrag. Kultusminister Michael Piazolo hält den Antrag für einen „Schnellschuss“. Die hohe Qualität des Lehramtsstudiengangs in Bayern leide dadurch, sagt er weiter. „Damit schaden wir der Mittelschule.“

Laut Gehring dürfe aber nicht länger zwischen verschiedenen Hochschulabschlüssen unterschieden werden. „Ich hoffe auch, dass die Sondermaßnahme weiterläuft“, sagt der Landtagsabgeordnete. Damit könne Frey immerhin vorerst an der Schule bleiben.

Freys Fall ist nicht der einzige aus der Region. Auch ein Sonthofer, der anonym bleiben will und derzeit an einer Grundschule unterrichtet, steht vor einer ungewissen Zukunft. Er hofft, dass die Regeln anpasst werden. „Wir machen alles, was Klassenleiter auch machen“, sagt er. Und das müsse gewürdigt werden.

