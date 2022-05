Leistungsexplosion nach der Pause: So können Sonthofens Handballer wieder hoffen

Der TSV Sonthofen steigert sich nach dem Seitenwechsel massiv und überrennt Gilching mit 32:24. Das bedeutet der Sieg für den Abstiegskampf.

23.05.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Es war die nächste wilde Etappe auf der Achterbahnfahrt in den Play-downs der Bezirksoberliga. Und das Auf und Ab für die Handballer des TSV Sonthofen geht weiter. Das Team von Trainer Sven Heldt hat nach einem furiosen Sieg gegen Spitzenreiter Herrsching und einer ebenso bitteren Niederlage in Fürstenfeldbruck wieder in die Spur gefunden. Gegen den TSV Gilching gab es auf heimischem Parkett in der Allgäu-Sporthalle einen ungefährdeten 32:24-Sieg.

Dabei gingen die Oberallgäuer mit einer gehörigen Portion Respekt in das Duell mit den Oberbayern. Immerhin hatte Gilching jüngst Schlusslicht Marktoberdorf mit 37:18 deklassiert. Entsprechend hatte Sven Heldt seine Mannschaft auf die Gäste eingestellt: „Wir haben mit einem Gegner auf Augenhöhe gerechnet. Gilching ist in den vergangenen Spielen deutlich besser aufgetreten als noch zu Saisonbeginn“, sagte der Sonthofer Trainer. Vermutlich starteten seine Schützlinge deshalb etwas zögerlich in die Partie. Gilching ging zwar mit dem ersten Angriff direkt in Führung – in der Folge aber agierten die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe.

Trainer Sven Heldt: „Knackpunkt Defensive“

Für Trainer Heldt war vor allem die Defensive ein Knackpunkt in dieser Phase: „Uns hat der Zugriff in der Abwehr gefehlt. Es sah zwar wesentlich besser aus als in der Vorwoche gegen Bruck, aber es hat doch noch etwas gefehlt“, sagte Heldt. „Auch in der zweiten Halbzeit haben wir noch etwas gebraucht, bis wir unser Spiel wirklich komplett umgesetzt haben.“ Denn zum Seitenwechsel beim Stand von 13:15 aus Sonthofer Sicht sah es noch nicht nach einem gelungenen Abend für den TSV aus. Das sollte sich ändern.

Fabian Hofmann wird Spieler des Spiels

Als Sonthofen aus der Kabine in die zweite Halbzeit besser ins Spiel kam, war vor allem Fabian Hofmann von Gilching nicht mehr zu stoppen. Der Rechtsaußenspieler, der in der ersten Halbzeit „nur“ einmal getroffen hatte, brannte nach dem Wechsel ein Feuerwerk ab und legte neun Tore nach. „Die Ehrung zum Spieler des Spiels hat er sich längst verdient und mit seinen Toren hat er uns enorm geholfen“, lobte Heldt seinen Schützling. Gilching lag bis zur 36. Minute noch in Führung (17:16) – doch dann schalteten die Gastgeber mehrere Gänge hoch.

Sonthofer Schlüsselphase in Unterzahl

In diesem Abschnitt gelang es Laurenz Lakotta und später Philipp Wald sogar in Unterzahl, den Vorsprung auf 25:22 bzw. 26:23 auszubauen. In dieser Schlüsselphase brachen die Gastgeber die Gilchinger Gegenwehr. Ein weiterer eroberter Ball in der Abwehr und der daraus resultierende Tempogegenstoß führten letztlich dazu, dass die Gäste nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Zudem ließ die Sonthofer Abwehr kaum mehr Chancen zu. Den Gästen gelangen in den letzten zwölf Minuten nur noch zwei Treffer. Davon profitierte vor allem der bärenstarke Hofmann, der einen Tempogegenstoß nach dem anderen lief und allein zwischen der 54. und der 57. Minute viermal in Serie traf.

Play-downs: Pullach gilt es einzufangen

Mit dem letztlich ungefährdeten 32:24-Erfolg rückt der TSV Sonthofen mit nunmehr 8:8 Punkten auf Rang vier der Play-down-Tabelle vor. Dieser wird aller Voraussicht nach aber nicht zum Klassenerhalt reichen. Allerdings liegt Pullach als Dritter gleichauf (8:8). Die Chance, diesen Rang zu erobern, hat der TSV in den verbleibenden vier Spielen. Ob Sonthofen am Wochenende beim TSV Herrsching antreten kann, ist offen. Aktuell stünden fünf Feldspieler und kein Torhüter zur Verfügung.