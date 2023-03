Letzte Hoffnung auf den Aufstieg? Sonthofens Handballer erwarten Gilching

Der TSV Sonthofen fordert Gilching im Endspurt der Bezirksliga. Der TSV sinnt auf Wiedergutmachung nach der jüngsten Derby-Niederlage. Im Kader zwickt es.

23.03.2023 | Stand: 17:53 Uhr

Nach der knappen Derby-Niederlage wartet der Bezirksliga-Alltag. Die Handballer des TSV Sonthofen erwarten Samstag ab 18 Uhr den TSV Gilching II. Gespielt wird nicht wie üblich in der Sonthofer Allgäu-Sporthalle, sondern in der Julius-Kunert-Halle in Immenstadt. Der TVI (BOL, Vorschau folgt) und Sonthofen veranstalten einen gemeinsamen Heimspieltag, der von den Senioren-Teams abgerundet wird.

Laurenz Lakotta: "Im Hinspiel waren wir unterbesetzt"

Im Hinspiel trennten sich Sonthofen und Gilching noch 22:22 unentschieden. „Wir waren damals unterbesetzt, haben aber noch etwas glücklich den einen Punkt gerettet“, erinnert sich TSV-Kapitän Laurenz Lakotta, der damals selbst nicht mitwirken konnte. Der aktuell auf Platz acht rangierende TSV Gilching war damals in heimischer Halle relativ stark besetzt: Drei Spieler der Bezirksoberliga-Mannschaft hatten damals ausgeholfen.

„Eigentlich hatten wir das Spiel im Griff, die Abwehr und Andy Dahm im Tor waren sehr gut aufgelegt. In der zweiten Halbzeit haben wir aber offensiv nicht mehr so viel zustande gebracht“, blickt Trainer Thomas Jögel zurück. Für das Rückspiel stehen die Vorzeichen allerdings anders.

Gilching ist Außenseiter, Sonthofen im Formhoch

Gilching hat sich wohl aller Abstiegssorgen entledigt und kann befreit auflaufen. Die Gäste aus Oberbayern werden dennoch als Außenseiter im Allgäu eintreffen. Dass Sonthofen die Favoritenrolle innehat, dafür hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen selbst gesorgt: Vier Siege aus fünf Spielen, zwei Erfolge mit 20 Toren Differenz, dazu eine gute Leistung gegen die aktuell beste Mannschaft der Liga. „Wir sind zufrieden mit der aktuellen Situation. Dennoch hat man der Mannschaft die Enttäuschung nach dem Derby angesehen“, sagt Jögel mit Blick auf die 29:32-Pleite in Waltenhofen.

Diese Enttäuschung zeuge allerdings auch von der Mentalität der Truppe, die in dieser Saison bislang viel aus den spärlichen Umständen rausgeholt hat. Lakotta: „Wenn wir uns ansehen, wo wir gestartet sind, dann ist die Saison sehr gut verlaufen“, sagt der Rückraumspieler. „Wir haben die Vorbereitung mit vier Leuten begonnen. Gegen Waltenhofen hatten wir einen komplett vollen Kader.“

Es bleibt eine Chance auf Rang drei

Dabei zeigte Sonthofen auch eine spielerisch ansehnliche Leistung und steht zurecht auf Platz fünf der Liga. „Wir haben sogar noch eine Chance auf Rang drei. Damit gäbe es theoretisch die Chance, nächstes Jahr in der Bezirksoberliga zu spielen“, sagt Lakotta.

Bis dahin ist es aber noch ein sehr weiter Weg. Zuerst wartet die Gilchinger Reserve, die nach zwei Niederlagen in Folge wieder Zählbares holen will. Gegen die direkten Tabellennachbarn konnte sich Gilching souverän durchsetzen. „Wir sind gewarnt, haben aber auch etwas gut zu machen“, sagt Jögel. Mit welchem Kader der Coach Samstag planen kann, ist offen. „Die Spieler mussten kleinere Blessuren auskurieren. Das Spiel gegen Waltenhofen war doch recht intensiv“, sagt der Trainer.