Letztes Spiel für Andreas Maier: Das ist für den FC Oberstdorf im Finale drin

Der FC Oberstdorf tritt zum Saisonabschluss in Heimertingen an. Letztes Spiel für Coach Andreas Maier.

26.05.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Zum Spiel um die „goldene Ananas“ treffen sich am Samstag ab 14 Uhr der gastgebende FC Heimertingen (8./41 Punkte) und der FC Oberstdorf (7./42 Punkte) in der Bezirksliga Schwaben Süd. Beide Mannschaften haben vor dem letzten Spieltag den Klassenerhalt sicher, es geht in der Partie aber noch um Tabellenplatz sieben im Abschlussranking.

Die Unterallgäuer weisen eine ausgeglichene Bilanz mit je zwölf Siegen und Niederlagen vor, dazu trennte sich das Team von Spielertrainer Amann fünfmal remis. 42 Gegentore sind ordentlich, offensiv drückt bei nur 41 erzielten Treffern etwas der Schuh. Mit dem souveränen Klassenerhalt dürfte der FCH aber zufrieden sein und wird sich mit einer guten Leistung verabschieden wollen.

Oberstdorf hält die Klasse, will aber noch einen "Dreier"

Das hat der FC Oberstdorf in der vergangenen Woche mit dem 6:1-Sieg gegen Kissing schon erreicht. Im Oberallgäu will man aber auch das letzte Spiel gewinnen und so Tabellenplatz sieben absichern – und zudem mit dann 44 Punkten die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte beenden. „Das ist unser großes Ziel fürs letzte Spiel. Wir haben eine zufriedenstellende Spielzeit absolviert. Natürlich gibt es für einen Trainer immer Dinge zu verbessern, aber grundsätzlich stimmt die Richtung“, sagt Spielertrainer Maier vor dem finalen Einsatz.

Für Maier selbst sind die bisher kassierten 52 Tore „deutlich zu viele“, aber die geschossenen 81 Treffer sind „eine Hausnummer“. Offensiv ist das der beste Wert aller 32 Bezirksligisten. Natürlich ging dieses spielerische Spektakel oft zu Lasten der Defensive, aber „da vorne wollte ich niemanden beschneiden. Das war schon brutal, was die Jungs im Angriff gespielt haben“, lobt Maier vor seinem letzten Spiel. Die Reserve des FCO bestreitet das Saisonfinale am Sonntag ab 15 Uhr beim FC Immenstadt.