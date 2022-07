Lobgesänge zum Geburtstag: Wie die "Allgäuer Kehlspatzen" feiern

Die „Allgäuer Kehlspatzen“ feiern ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert in Sonthofen. Das Programm verdeutlicht, welch hohen Anspruch sie haben.

Sonthofen Ein Festkonzert zum 20. Geburtstag – dieses Geschenk machen die „Allgäuer Kehlspatzen“ sich selbst und ihrem Publikum. Eigentlich war das Jubiläum schon im vergangenen Jahr, aber eine Feier coronabedingt nicht möglich. Das Konzert wird am kommenden Sonntag in der Sonthofer Pfarrkirche St. Michael stattfinden. Aufgeführt werden das „Laudate pueri“ von Georg Friedrich Händel und das „Gloria“ von Antonio Vivaldi. Solistinnen sind Andrea Jörg (Sopran) und Martina Gmeinder (Mezzosopran), Musiker aus dem Oberallgäu stellen ein kleines Orchester. Der Chor mit rund 30 Sängern wurde 2001 von den Musiklehrern Thomas und Lena Li Müller gegründet. 2010 übernahm der Gesangspädagoge und Sänger Michael Dreher (46) die Leitung. Mit ihm sprach Veronika Krull.

Was macht Ihren Chor unverwechselbar?

Michael Dreher: Poh, das ist eine interessante Frage. Ich würde mal sagen, ein besonderes Merkmal ist mit Sicherheit, dass wir auf einem relativ hohen Niveau ansetzen können für einen Laienchor. Dadurch können wir viele Werke umsetzen, was nicht mit jedem Chor möglich wäre. Und es ist eine besondere Klangqualität, die den Chor auszeichnet.

Sie haben das Ensemble vor zwölf Jahren übernommen. Worauf legen Sie Wert? Sie haben ja schon von der besonderen Klangqualität gesprochen ...

Dreher: Ja, wir machen viel im stimmbildenden Bereich, nicht nur am Anfang zum Einsingen, sondern auch während der ganzen Probe. Es ist ja oft so, wenn Schwierigkeiten auftreten, dass es sich um technische Probleme handelt, die man beheben kann, zum Beispiel durch Vokalformung, besseren Stimmsitz oder Entspannung im Kiefergelenk oder der Zungenwurzel. Es sind viele Dinge, die man hören muss. Anders als im Sologesang treffen im Kollektiv mögliche Probleme nicht auf alle zu.

Wie hat der Chor die Coronazeit bewältigt?

Dreher: Wir haben’s, würde ich sagen, gut überstanden und sind mit viel Euphorie wieder gestartet, mit, so glaub’ ich, noch mehr Wertschätzung gegenüber dem, was man da machen darf. Natürlich haben uns, wie anderen Chören auch, die Auftritte gefehlt. Es ist wichtig, ein Ziel zu haben, auf das man hinprobt. Es ist auch schwierig in bestimmten Situationen, wenn man Auftritte verschieben oder absagen muss. Zuletzt haben wir im vergangenen Jahr im Sommer auf der Landesgartenschau in Lindau gesungen. Ich habe auf jeden Fall von Anfang versucht, immer den Kontakt zu halten. Am Anfang habe ich Audios verschickt, die aber, da macht man sich als Chorleiter keine Illusionen, wenig genutzt werden. Es ist eben keine Probe im Kollektiv. Später habe ich dann Online-Proben veranstaltet. Das ist aber auch kein Chorgesang, weil es durch die zeitliche Verzögerung technisch nicht machbar ist. Aber es hat geholfen, dass die Sänger und Sängerinnen nicht völlig eingerostet sind und in den Stücken drin geblieben sind. Wir halten die Proben immer noch mit großem Abstand ab, auch eine gute Übung für die stimmliche Sicherheit eines jeden Einzelnen.

Wie sieht’s bei dem Chor mit dem Nachwuchs aus?

Dreher: Ganz gut. Bei den Tenören kamen jetzt wieder einige junge Männer hinzu. Auch im Sopran und im Alt gibt es neue Stimmen. Es kommen immer wieder Sänger und Sängerinnen dazu, wobei wir einen festen Kern haben. Im Übrigen wollen wir als Chor ja gar nicht so groß werden. Es gibt da eine bestimmte Grenze: 30 Mitwirkende, das ist ganz gut.

Bei dem Festkonzert werden Sie zwei Lobgesänge aufführen. Ist das dem Jubiläum geschuldet?

Dreher: Genau. Es war für mich seit Langem klar, dass wir eigentlich zwei Konzerte veranstalten wollten, ein weltliches und ein geistliches. Das weltliche sollte so eine Art Wunschprogramm sein – vielleicht machen wir das noch. Mir war es ganz wichtig, dieses geistliche Konzert zu machen, das auch die Dankbarkeit beinhaltet für das, was wir machen dürfen. Die Freiheit zu singen, in der Gemeinschaft singen zu dürfen. Deshalb sind es zwei gut zueinander passende geistliche Werke mit fröhlichem Charakter.

Können Sie uns noch kurz die beiden Solistinnen vorstellen?

Dreher: Andrea Jörg ist eine Sopranistin aus dem Ostallgäu, die man mittlerweile im süddeutschen Raum ganz gut kennt, auch in Österreich. Sie ist mehrfach ausgezeichnet worden mit Preisen und Stipendien. Sie hat eine sehr schöne, bewegliche Stimme, die auch vonnöten ist, um den Händel zu singen mit den vielen Koloraturen. Martina Gmeinder stammt aus Vorarlberg, sie ist auch viel als Konzertsängerin unterwegs. Ich habe mit beiden Damen auch schon als Sänger zusammengearbeitet, ich kenne sie also stimmlich schon länger. Am Schluss werden wir noch ein Stück singen, das nicht wirklich stilistisch zu den beiden anderen Werken passt: „Verleih mir Frieden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Dazu habe ich mich erst später aus gegebenem Anlass entschlossen.

Das Konzert mit den „Allgäuer Kehlspatzen“ findet am Sonntag, 24. Juli, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Sonthofen statt. Es beendet das kleine Festival "Sonthofen singt". Karten gibt es bei „Bücher Greindl“ in Sonthofen, Telefon 08321/26160, oder an der Abendkasse.

Zur Person: Der 46-jährige Bariton Michael Dreher wurde in Kempten geboren, studierte Gesang und Chorleitung unter anderem am Landeskonservatorium in Feldkirch und arbeitet als Gesangslehrer und Kinder- und Jugendchorleiter an der Musikschule Oberallgäu-Süd. Zudem arbeitet er freiberuflich als Sänger, Gesangspädagoge, Stimmbildner und Chorleiter.

Die Allgäuer Kehlspatzen.

Der Chorleiter Michael Dreher.

