Lustige Hasen und mehr: Jens Fischbach aus Blaichach entwirft Origami-Kunstwerke

Mit Papier, Stricknadel und Leim fertigt Jens Fischbach aus Blaichach selbst entworfene Origami-Kunstwerke an. Für alle gibt es eine Anleitung zum Nachbauen.

09.04.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Die Frage, ob er denn aus einer Künstlerfamilie stammt, entlockt Jens Fischbach nur ein Lachen. Gebastelt habe er in seiner Kindheit mit seinem Vater viel und auch mit seiner mittlerweile erwachsenen Tochter habe er früher Bascetta-Sterne und Ähnliches gefertigt. Dennoch bezeichnet sich der Blaichacher nicht als Künstler, eher als „Macher“.

Als er 2019 im Internet Origami entdeckte, weckte diese japanische Kunst des Papierfaltens sofort sein Interesse. „Ich habe mich schlaugemacht und mit dem ersten Objekt angefangen. Das war der Schwan, weil der das Einfachste ist. Man baut Module und baut diese ineinander.“ Ganz so einfach, wie es Jens Fischbach erklärt, ist es jedoch nicht, denn bevor ein Anfänger an ein bestimmtes Objekt denken kann, muss er die erforderlichen Ecken falten, und zwar auf ganz bestimmte Weise und alle akkurat gleich. In dieser Falttechnik liegt bereits der erste Schritt, der die meisten Anfänger zur Verzweiflung treibt.

Eine Wissenschaft für sich

„Die Ecken sind eine Wissenschaft für sich“, räumt Jens Fischbach ein. Er selber faltet sie mittlerweile „automatisch“ und selbst seine 82-jährige Mutter habe das spezielle Falten erlernt. „Meine Mama hat mit dem Stricken aufgehört und faltet mir stattdessen die großen Ecken“, erzählt der 52-Jährige schmunzelnd.

Für seine Kunstwerke verwendet Jens Fischbach drei verschiedene Größen von Ecken. Da das Falten der Ecken das zeitaufwendigste sei, erledigt er es oft nebenher, beispielsweise beim Fernsehen. Die fertigen Ecken lagert er dann, bis er sie benötigt, nach Größe und Farbe sortiert in seiner kleinen Werkstatt. Ein großer Kleiderschrank wurde dafür zum Materialschrank umfunktioniert.

„Fast alles, was ich mache, ist in meinem Kopf entstanden“, erzählt er stolz. Ecken benötigt er dazu viele. Für einen Schwan sind es 300, für den von ihm nachgebauten Mercedes Roadster von 1936 sind es 2.221. Da er im Regelfall 120 Ecken pro Stunde falte, beträgt die Herstellung des Materials für einen Schwan 2,5 Stunden, das Stecken kostet Jens Fischbach dank seiner Routine eine halbe Stunde.

Schwäbisacher Meister

Als Arbeitsmaterial dienen Kopierpapier, das nicht stärker als 80 Gramm sein sollte, ein Papierschneider, den er für seine Anforderungen umgebaut hat, ein Stäbchen zum Nachstreichen der Papierecken, das früher eine Stricknadel war, Holzleim, ein Computer mit spezieller Software und ein 3-D-Drucker. Alle Teile, die für den Anbau nötig sind, wie beispielsweise die Außenspiegel und Räder seines Mercedes, stammen aus einem 3-D-Drucker. Daher kann man die von ihm gebauten Autos nicht nur ansehen, sondern auch fahren lassen. Selbst bei einem Kinderwagen hat Fischbach so lange getüftelt, bis die Achsen gleichmäßig waren und das Modell rollen konnte, ohne zu eiern. „Wenn mich etwas fasziniert, kann ich mich stundenlang damit beschäftigen.“ Das trifft auch auf seine Leidenschaft Pool-Billard zu: Er ist amtierender schwäbischer Meister.

Puzzeln, bis es passt

Von der Idee bis zum fertigen Origami- Entwurf dauert es meist nicht lange. „Da passiert alles im Kopf, ohne Plan. Ich fange an zu bauen und puzzle so lange, bis es passt“, erklärt Fischbach. Für Auftragsarbeiten erhält er oft nur ein Foto oder einen Begriff, zu dem er sich im Internet ein passendes Bild heraussucht. Jedes Kunstwerk, das er herstellt, gibt es mindestens zwei Mal. Zuerst fertigt er den Prototypen an. Ist der gelungen, folgt ein Ebenbild mit Schritt-für-Schritt-Bauanleitung. „Das erste Objekt geht weg, das zweite ist für mich“, verrät der Tüftler.

Beliebte Schwäne

Zu den beliebtesten Objekten seines Sortiments, in dem sich verschiedene österliche Motive finden, zählen Schwäne. Sie verkauft er auf Märkten oder in seinem seit Jahresbeginn bestehenden Onlineshop. Der gelernte Computerspezialist, der beruflich auf die Herstellung von Käse umgestiegen ist, hat sein Hobby zum Nebenerwerb gemacht. Grund ist die gestiegene Nachfrage nach den von ihm anfangs nur als Geschenk für Freunde hergestellten Kunstwerken.

Wer sich selber in der Origami-Kunst versuchen möchte, findet auf der Homepage von Jens Fischbach www.modular-origami.de Anleitungen sowie Videos.