Milch ist bei den Verbrauchern beliebt, Rindfleisch ein Ladenhüter. Die Öko-Modellregion Oberallgäu-Kempten bemüht sich um mehr Kälber-Aufzucht.

30.03.2021 | Stand: 12:01 Uhr

Mit den Mädels lässt sich gut Geld verdienen – doch die Jungs sind fast nichts wert. So ergeht es den Oberallgäuer Milchviehbetrieben mit ihren Rindern. Die Öko-Modellregion Oberallgäu-Kempten will nun zusammen mit Fachinstitutionen und Verbänden dafür sorgen, dass die männlichen Rinder an Wert gewinnen – und Verbraucher regionales Fleisch auf ihrem Teller mehr schätzen.