Ergibt die Vier-Tage-Woche Sinn? - Das sagen Allgäuer Arbeitgeber

In Blaichach diskutieren Unternehmer aus dem Allgäu über die Einführung der Vier-Tage-Woche. Die Meinungen gehen dabei weit auseinander. Ein Stimmungsbild.

30.08.2023 | Stand: 06:31 Uhr

„Macht die Vier-Tage-Woche Sinn?“ Zur Diskussion über das Thema hatte die SPD in den AWO-Treff Blaichach eingeladen. Die Meinungen gingen weit auseinander und reichten von „spaltet die Gesellschaft“ und „Idee zur Lösung gesellschaftlicher Probleme“.

Für das Handwerk im Allgäu ist die Vier-Tage-Woche kaum machbar

Ilona Deckwerth, Vize-Vorsitzende des DGB Allgäu, begründete die Forderung nach einer Vier-Tage-Woche mit einer Umfrage, in der 81 Prozent der Beschäftigten diese befürworten. Sie unterstrich den gesundheitlichen Aspekt am Beispiel hoher Arbeitsbelastung bei Pflegeberufen, sah aber auch Vorteile für Familien sowie im Freizeitbereich und versprach sich mehr gesellschaftliche Aktivitäten. Den gesundheitlichen Aspekt betonte auch Michael Schnitzer, Betriebsratsvorsitzender bei Fendt in Marktoberdorf mit Verweis auf den hohen Krankenstand: „Wir müssen schauen, dass die Leute gesund sind“.

Er sah in der Vier-Tage-Woche die Chance zur Flexibilisierung vor allem bei wirtschaftlichen Krisen und wies auf bereits praktizierte Arbeitszeitmodelle hin. Für das Handwerk sei die Vier-Tage-Woche kaum machbar, sagte Michael Jäger, Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft IG Bau. Betriebe, die mit „am Freitag frei“ werben, bekämen auch nicht mehr Leute. Er wies auch auf die Erwartung von Bauherren hin, die wenig Verständnis hätten, wenn am Freitag nicht gearbeitet würde. (Auch interessant: Bäckerei Härle setzt auf Vier-Tage-Woche und flexible Arbeitsmodelle)

Diskutierten über die Vier-Tage-Woche (von links): Markus Kubatschka, Vera Huschka, Michael Jäger, Ilona Deckwerth, Enno Schad und Michael Schnitzer Bild: Christian Matzek

Vier-Tage-Woche im Allgäu: "Wer soll das bezahlen?"

Als Vertreter der Metallindustrie und Geschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft sah Enno Schad die Forderung nach einer Vier-Tage-Woche als „Irrweg“, der nur neue Probleme schaffe. „Wer soll das bezahlen?“, fragte er und wies auf die Gefahr von Produktionsverlagerungen ins Ausland und einer Spaltung der Gesellschaft hin. Eine Voraussetzung sei mehr Fachpersonal, war er sich mit den Gewerkschaftsvertretern einig. Das gebe es aber derzeit nicht.

Was trägt die 4-Tage-Woche zur Lösung der aktuellen Probleme in Deutschland bei und gibt es nach Branchen oder Alter differenzierte Lösungsansätze?, fragten Zuhörer. Eine generelle Lösung gebe es nicht, sagte SPD-Landtagskandidat Markus Kubatschka. Ein Umdenken könnte aber bei den Ladenöffnungszeiten einsetzen.

