Magisches Licht, rätselhaftes Leben: Wertacher Malerin zeigt Bilder mit Symbolkraft in Fischen

Die in Wertach lebende Malerin Magdalena Willems-Pisarek zeigt in Fischen Gemälde vom „Wachstum“. Die stilisierten Abbilder der Natur haben hohe Symbolkraft.

Wohin führt der Weg? Diese Frage mögen sich viele Menschen zu Beginn eines neuen Jahres stellen. Magdalena Willems-Pisarek illustriert sie in dem Gemälde „Eigener Weg“: Ein rotbelaubter Baum wird vom Sturm gebeugt, das Gras unter ihm und im Feld zerzaust der Wind, und der schmale Weg, den das Bild andeutet, führt auf einen Wald zu: Dunkel, düster liegt er vor dem Wanderer. Doch irgendwo dahinter scheint die Sonne und lässt die Silhouette der Bäume im Vordergrund nur deshalb umso düsterer dräuen.

Promovierte Philosophiewissenschaftlerin

„Wachstum“ hat die Malerin Magdalena Willems-Pisarek ihre Ausstellung im Kurhaus Fiskina in Fischen genannt. Und von blühenden Blumen und Bäumen erzählen die Bilder der in Wertach lebenden Künstlerin. Doch die gebürtige Warschauerin ist auch eine promovierte Philosophiewissenschaftlerin. Und so schwingen in den Bildern vom Blühen und Gedeihen, vom Entschwinden und Vergehen tiefere Inhalte mit, die in den symbolischen Darstellungen des Jahreskreises anhand von stilisierten Naturbeobachtungen eingebettet sind.

Unbändige Lust

Auf den ersten Blick mögen sich viele der ausgestellten Bilder gleichen: Die meisten zeigen Bäume, zumeist blühende, doch einige auch in anderen Stadien, wie etwa im „Verrückten Herbst“: Gleichsam in einem Kino-Breitwand-Format breitet ein Baum seine Äste über einer Blumenwiese aus: Er trägt Früchte und welkendes Laub. Leben und Tod vereinen sich in einem symbolhaft gestalteten Abbild der Natur. Obwohl der Tod unausweichlich erscheint, versprüht doch das Leben auf diesem Gemälde unbändige Lust.

Hoffnungsvolle Momente

Und so wie die Natur nach dem Winter im Frühling immer wieder zu neuem Leben erwacht, erzählen auch die Bilder von Magdalena Willems-Pisarek von den hoffnungsvollen Momenten im Leben, von der Schönheit der Natur, die wir überall vor unserer Haustür finden können, sofern wir unsere Augen dafür öffnen. Die Bilder erzählen aber vor allem von dem strahlenden Licht in dieser Welt, von einem magischen, unergründbaren Licht, das all diese Bilder von Magdalena Willems-Pisarek erleuchtet.

Feldweg ins Nichts

Es ist das Licht, das in der Ferne wartet, wie etwa in dem Gemälde „Zwillinge“, das zwei rotblühende Bäume inmitten einer nur noch schemenhaft angedeuteten Landschaft von hinten erleuchtet. Es ist das Licht, das einen duftig belaubten Baum „heller als seinen eigenen Schatten“ erscheinen lässt. Es ist aber auch das Licht, das in der Wiesenstudie „Sanft und leicht“ einen zwischen blühenden Blumen angedeuteten Feldweg ins Nichts verschwinden und alle Konturen zerfließen lässt.

Malerische Meisterschaft

In all diesen Bildern zeigt sich die malerische Meisterschaft der 50-jährigen Künstlerin, die klare Strukturen gegen schraffierte Linien ausspielt und so ein faszinierendes Wechselspiel zwischen konkreter Darstellung und vager Andeutung schafft, wobei Letztere oft überwiegt.

Denn wer vermag schon genau die Frühlingsboten in dem Gemälde „Neben den Krokussen“ zwischen hohem Gras und im Schatten eines Baumes zu identifizieren? Das Leben bleibt eben letztendlich rätselhaft, auch wenn wir es noch so sehr zu strukturieren, zu ergründen und in geordnete Bahnen zu lenken versuchen.

