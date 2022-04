Mann in Tarnkleidung sorgt für Aufregung in Sonthofen - Polizei rückt aus

Einen ordentlichen Schreck hat eine Frau aus Sonhofen am Montag bekommen. Weil sie einen Mann in Tarnkleidung im Gebüsch entdeckte, alarmierte sie die Polizei.

12.04.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Einen Schreck hat eine Passantin am Montagmittag in Sonthofen bekommen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau in Sonthofen in der Nähe eines Kinderspielplatzes unterwegs, als sie einen Mann in Tarnkleidung im Gebüsch entdeckte.

Polizeieinsatz in Sonthofen: Mann in Tarnkleidung erklärt sein Verhalten glaubhaft

Sofort alarmierte sie die Polizei. Die Beamten stellten den Mann vor Ort zur Rede. Dieser erklärte laut Polizei glaubhaft, dass er lediglich seine Tarnkleidung vor dem nächsten Paintballspiel ausprobieren wolle.

Die Polizistinnen und Polizisten erteilten ihm einen Platzverweis, dem er bereitwillig Folge leistete.

